La AN acredita que los puestos fronterizos de Ceuta recibieron una alerta de "riesgo extremo" antes de la invasión

La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón ha recordado en el auto por el que asume la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la invasión de Ceuta que los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla recibieron una alerta de "riesgo extremo" de invasión el día previo a la misma. En concreto, se apuntaba a un escenario de entradas a nado y saltos a la valla coordinados.

Este lunes la titular del Juzgado Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón ha decidido declararse competente para investigar estos hechos después de recibir el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y el visto bueno por parte de la Fiscalía. El Ministerio Fiscal advirtió de la posible comisión de cuatro delitos graves y solicitó declarar la causa secreta, extremo que ha aceptado parcialmente la magistrada. El CENIF envió a la juez Tardón un informe en el que se detallaba que emitieron a lo largo de todo el proceso un total de 8 alertas antes, durante y después de producirse la invasión. Sin embargo la primera de las informaciones que apuntaban a un hecho similar estaban recogida en el "Formulario de Comunicación de Hechos Relevantes" del Centro Nacional de Comunicaciones. Allí se advertía de la "Entrada Masiva a nado de inmigrantes en sentencia del Tribunal Supremo 814/2026 de fecha 08/07/2026 por la infracción de extranjería".

El auto de la juez, al que ha tenido acceso Libertad Digital, explica que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta no se puede considerar como "un hecho aislado ni casual, ni se puede hablar de un acontecimiento 'por generación espontánea'".

"Por el contrario, el análisis de los hechos y los datos objetivos apuntan, como ya se ha señalado arriba, a su configuración como un proceso en el que la finalidad migratoria opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta, lo que revela el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba, como se ve en los datos enunciados en el párrafo precedente, permanecer en territorio español", señala el auto.

A continuación explica que antes de que se produjese la invasión se produjeron varios acontecimientos que levantaron las sospechas del CENIF. "Se corresponde con 6 entradas el día 1 de julio y va incrementándose a lo largo del mes, encontrándose en 75 el día 23, y en 194 el día 29", explica el auto.

Por otro lado, la magistrada apunta a las redes sociales como mecanismo imprescindible "para lograr una propagación multitudinaria del llamamiento". "Se inicia en aplicaciones abiertas como Facebook, Instagram o TikTok con mensajes muy claros y directos de ánimo y peticiones de información para, posteriormente, ya los días 29 y 30 de julio, derivarse principalmente a grupos cerrados de mensajería como Whatsapp, con mensajes más concretos de coordinación operativa y recomendaciones sobre modos de llevarlo a cabo", añade.

"La confluencia de estos factores fueron detectados por la Unidad Policial que ha elaborado el informe de los hechos que aquí se contemplan, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que, ya el día 29/07/2026, emitió una primera Alerta de Riesgo de Entrada Masiva para su difusión a los Puestos Fronterizos de Ceuta y Melilla a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la CGEF (CEFRONT), en la que se hacía constar la previsión de un riesgo EXTREMO para un escenario de entradas a nado + salto a la valla de forma coordinada", sentencia al respecto.