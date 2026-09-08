La juez Tardón acepta a la ciudad de Ceuta como acusación particular por ser "víctima directa" de la invasión

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha aceptado que la Ciudad Autónoma de Ceuta se persone como acusación particular en el caso en el que se encuentra investigando las posibles responsabilidades penales de la invasión a Ceuta. La magistrada considera a la ciudad como una "víctima directa" de las oleadas masivas de inmigración ilegal procedentes de suelo marroquí, por lo que permite a los servicios jurídicos de la Ciudad ser parte en el procedimiento.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha asumido este lunes la competencia para investigar la invasión perpetrada a la Ciudad Autónoma de Ceuta desde suelo marroquí mediante la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes irregulares. Esta invasión, según apunta la magistrada y en contra de lo que el Gobierno ha defendido durante la totalidad del mes de agosto, no se podría haber producido sin la colaboración de las autoridades marroquíes: "Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos".

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez acepta que la ciudad que preside Juan Jesús Vivas se persone como perjudicada: "En este caso, la condición de perjudicado sin duda concurre, por los graves hechos que han tenido como víctima directa e inmediata a la Ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes".

Así, la magistrada se remite a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para sustentar su decisión: "En el presente caso y a la vista de las actuaciones, ha de admitirse la personación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como acusación particular, toda vez que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 bis dispone que: '1. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación. Si se personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas'".

La magistrada ya admitió la competencia este lunes en un auto en el que apuntaba a la "indudable" responsabilidad que tendrían las autoridades del Estado de Marruecos en la invasión perpetrada el pasado 30 de julio. "Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", explicaba la magistrada, que ahora designa a la Ciudad Autónoma como perjudicada.

En el mencionado escrito, la juez ya aceptaba la personación como acusación popular de los partidos Iustitia Europa, Vox, Ahora España y Partido Popular; así como las de las asociaciones Hazte Oír y Zeolandia. A todas ellas, les pedía una fianza de 6.000 euros y que se pusiesen en contacto para determinar quién debía liderar la acusación popular unificada.