La ministra de Educación presume de la "inclusividad" y "curiosidad por aprender" del alumnado tras el fracaso de PISA

La ministra Milagros Tolón ha hecho este martes una valoración después del estrepitoso informe de PISA que pone sobre la mesa el desplome de la calidad educativa en España. La ministra admite que hay muchos errores que corregir en los alumnos, aunque ha valorado positivamente que "el alumnado puntúa bien en áreas que también son importantes como la curiosidad por aprender o sentido de pertenencia al centro", ha defendido la ministra, intentando evitar la autocrítica.

En una entrevista en la Cadena Ser, la ministra ha dicho que "los resultados de PISA en 2025 a nivel internacional muestran —y también por supuesto aquí en nuestro país— un descenso generalizado, sobre todo en las áreas como son las ciencias, la lectura y las matemáticas. En España, los resultados muestran también ese descenso; el alumnado puntúa bien en áreas que también son importantes como la curiosidad por aprender, sentido de pertenencia al centro o la capacidad de perseverancia", ha añadido Tolón.

"Nosotros desde el año 2024 viendo cómo poco a poco esto se iba acentuando. Desde el primer momento hemos llevado a cabo programas para reforzar la comprensión lectora, que es la base de todos los problemas, y la comprensión matemática. Si tú no comprendes bien al leer, evidentemente no vas a hacer bien un problema de matemáticas, no lo vas a entender; por tanto, esta es la base de todos los problemas que tenemos", ha defendido la ministra.

"Y puede venir perfectamente, como ya lo ha explicado la OCDE, relacionado también con el uso, en este caso, de las noticias que vienen, sobre todo los hábitos en las pantallas, los hábitos de lectura apresurada y también superficial de los mensajes cortos que vemos que se están imponiendo en el mundo digital de los adolescentes", ha concluido la ministra en la entrevista.