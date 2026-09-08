Los sindicatos policiales denuncian las órdenes políticas de Interior sobre Ceuta y piden una investigación en el Senado

Buena parte de los sindicatos de la Policía Nacional han denunciado en las últimas horas la creciente presión política que se está ejerciendo desde la cúpula del Ministerio del Interior y de la propia institución sobre determinados mandos y agentes del cuerpo para que se hagan nuevos informes policiales sobre la gestión del asalto al perímetro fronterizo de Ceuta en el que la gestión del Gobierno salga bien parada.

Una presión que tiene como objetivo que esos nuevos informes policiales rebatan de algún modo al documento entregado en la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Una estrategia paralela a la campaña pública de desprestigio contra el informe y la unidad que lo ha redactado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo, cree que el hecho de que varios mandos del cuerpo se negaran a firmar un informe que negaba los avisos previos y exculpaba a Marruecos por lo ocurrido en Ceuta es de "extrema gravedad". Ha exigido saber quién encargó el documento, quién fijó las conclusiones, por qué los mandos no quisieron firmarlo y qué versión terminó trasladándose a Interior.

Ha considerado legítima la discusión política sobre cómo se ha gestionado la crisis en la ciudad autónoma, pero no ha considerado que lo sea utilizar a la Policía para sostener una versión u otra en función del interés política. Han vinculado este episodio con la campaña de desprestigio contra el CENIF y ha reclamado que se esclarezcan las posibles presiones políticas "hasta sus últimas consecuencias".

El sindicato ha resumido su posición con una advertencia directa: "la Policía Nacional no puede fabricar informes que encajen con la versión de un Gobierno". El sindicato ha denunciado que se use a los policías para contener una crisis pero luego sean desacreditados por sacar conclusiones incómodas. Por ello, ha reclamado que se permita a los policías investigar, analizar los hechos y trasladar sus conclusiones con independencia y rigor.

Justicia Policial (JUPOL), el otro sindicato mayoritario del cuerpo, también ha puesto el foco en la politización de la Dirección General de la Policía. El sindicato ha considerado "gravísimo" que algunos mandos se hayan negado a firmar un informe con unas conclusiones impuestas que no compartían y cree que este hecho sería "una muestra intolerable de politización de la institución policial".

El sindicato ha puesto especialmente en valor la negativa de esos mandos a avalar unas conclusiones que no consideraban profesionales. JUPOL sostiene que los informes policiales deben responder exclusivamente a "criterios técnicos, objetivos y profesionales, nunca a las necesidades políticas del Gobierno de turno". Los policías, han subrayado, "están para investigar y trasladar los hechos con rigor, no para construir relatos que encajen con una estrategia política".

JUPOL ha exigido además la dimisión del director general de la Policía, Francisco Pardo, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha reclamado explicaciones sobre las instrucciones impartidas, quién las dio y con qué finalidad, y pide aclarar también si miembros de la Junta de Gobierno enviaron cartas al director adjunto. Su conclusión es tajante: "la Policía Nacional no pertenece a ningún Gobierno, sino a los ciudadanos y a España".

La Confederación Española de Policía (CEP) ha ampliado el alcance de sus críticas y ha pedido al Partido Popular en el Senado que impulse una comisión de investigación sobre el asalto al perímetro fronterizo de Ceuta. Quiere que Marlaska responda por el desbordamiento fronterizo, las alertas previas y el posterior cuestionamiento de los profesionales que elaboraron informes con obligación de decir la verdad, algo que solo ocurre en las comisiones de investigación.

El sindicato quiere que la Cámara Alta recabe alertas, órdenes de servicio, comunicaciones entre los órganos implicados y solicitudes de refuerzo, además de citar a los responsables políticos. El sindicato ha destacado la aparente contradicción entre la descripción ministerial del aviso del CENIF y el contenido de un auto judicial que recoge un riesgo extremo. También ha reclamado investigar la actuación de agentes marroquíes durante el asalto.