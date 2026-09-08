Sánchez continúa su ofensiva mediática por la crisis de Ceuta y será entrevistado por El Gran Wyoming

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez será entrevistado el próximo lunes 14 de septiembre en El Intermedio, en La Sexta, por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. La visita se producirá en plena crisis por la invasión de Ceuta y después de dos entrevistas además de la comparecencia en el Congreso del pasado 3 de septiembre. El programa anunció la entrevista este lunes durante el estreno de su nueva temporada, en la que Wyoming aseguró que el espacio seguirá actuando como "dique de contención" frente al auge de la extrema derecha.

La entrevista forma parte de una intensa ronda de apariciones mediáticas de Sánchez al comienzo del curso político. Tras pasar por Hoy por Hoy de la Cadena SER, el presidente será entrevistado este miércoles 9 de septiembre en Mañaneros 360, de TVE, por Jesús Cintora y Esther Palomera, y cinco días después acudirá a El Intermedio.

La entrevista en la televisión pública ha provocado además las críticas del Consejo de Informativos de TVE, que considera de "extrema gravedad" que se realice en un programa coproducido por una empresa externa en lugar de quedar en manos de los Servicios Informativos de la corporación.

Sánchez buscará de nuevo sacar rédito en su canal de propaganda después de verse obligado a recurrir a más entrevistas como la que dio en la Cadena Ser o la de TVE al ver cómo el PSOE no deja de caer en las encuestas y cómo no ha calado su relato sobre la invasión de Ceuta. El presidente del Gobierno sigue insistiendo en que el régimen de Mohamed VI no es el autor intelectual de la entrada masiva. Afirmación que no se cree ni su socio más fiable, ya que todos sus socios le acusaron de "mentir" en la Cámara Baja para "proteger" a Marruecos.