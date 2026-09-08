Noruega tumba la petición de Bolaños de acompañar a los Reyes al funeral de Harald V

Mañana miércoles 9 de septiembre, a las 13:00, se celebrará el funeral del rey Harald V de Noruega en la catedral de Oslo, que contará con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, así como de la reina Sofía.

Un funeral al que, además de los reyes de España, asistirán los reyes de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica o Jordania, además de los grandes duques de Luxemburgo, los príncipes de Mónaco, o los príncipes herederos de Reino Unido, Japón o Liechtenstein, además de los presidentes de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Hungría, Alemania, República Checa, Eslovenia y Albania, así como el cuerpo diplomático acreditado en Noruega.

Un funeral que reunirá a unas 800 personas y que, por motivos de espacio y logística, ha tenido que restringir algunas presencias, como la del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tras solicitar acompañar a los Reyes como ministro de jornada, su petición ha sido descartada por la Casa Real noruega.

Fue protocolo de Zarzuela quien hizo la petición a la Casa Real noruega, que contestó que no era posible que la catedral de Oslo pudiera acoger a más personas de la delegación española, que son un total de tres. Asimismo, la Embajada española en Oslo comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores que no estaba prevista la presencia de ministros de ninguna de las delegaciones extranjeras al funeral. Por ejemplo, se ha sabido que Camilo Villarino, jefe de la Casa del Rey, no viajará a Noruega, mientras que Rosa Lerchundi, directora de Comunicación, sí se trasladará a Oslo pero no acudirá al funeral.

Es habitual que un miembro del Gobierno acompañe al Rey en sus desplazamientos oficiales para refrendar sus actos como ministro de jornada, si bien en los últimos tiempos algunos ministros como José Manuel Albares se han caracterizado por no acompañar al Rey en determinadas tomas de posesión de mandatarios extranjeros o en las últimas entregas de cartas credenciales. Asimismo, y según ha hecho saber el Gobierno, lejos de elevar el tono o mostrar sus quejas, ha encajado la situación con comprensión y normalidad.