Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el juez Tardón, Vivas en el punto de mira del Gobierno, la desclasificación de documentos del CNI sobre la invasión, los juicios pendientes del PSOE y Leonor y su primer día de universidad.

Varapalo de la juez Tardón a Sánchez

"La juez señala a Marruecos por la entrada masiva a Ceuta". Es la noticia del día y es solo titular de portada en El País. La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, asume la investigación al apreciar delitos "contra la integridad territorial de España", considera "clara e indudable" que la invasión se gestionó desde Rabat y apunta a las fuerzas de seguridad marroquíes. El auto es demoledor para Sánchez y sus ministros, y asume todos los indicios señalados por la Policía en su informe. Más si cabe después de que Grande-Marlaska elevase una queja al CGPJ por la ocultación del informe a Interior.

Fuentes jurídicas señalan en LD que el ministro, como juez y exmagistrado de la Audiencia Nacional, "sabe de sobra" que Tardón actuó correctamente, por lo que califican la queja de "pantomima" y acusan al ministro de "cumplir las instrucciones del presidente". Al auto de la magistrada hay que sumar que varios mandos policiales, según ABC, se negaron a firmar un informe para exculpar a Marruecos. "La verdad se abre paso a golpe de auto judicial y de dignidad personal", dice el editorialista de Vocento.

El Gobierno coloca a Vivas en su diana

Denunciaba ayer La Razón que el Gobierno busca en el presidente ceutí un culpable de la situación que atraviesa la ciudad desde la invasión. El repentino viaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a Bruselas, coincidiendo con la presencia de Vivas en la capital comunitaria, suena a contraprogramación y a provocación.

Para Ignacio Camacho, el verdadero objetivo es "oscurecer", desacreditar, al dirigente popular: "Un tipo capaz de mantener la unidad social y la estabilidad institucional proyecta sobre el puesto de mando de la nación una reverberación muy antipática. Hay que apagarla —dice Camacho— antes de que cunda la alarma".

El Consejo de Ministros desclasifica documentos del CNI

El Consejo de Ministros, que se reúne esta mañana, va a desclasificar varios documentos elaborados por los servicios de inteligencia sobre la invasión de Ceuta, pero no se harán públicos hasta mañana. Y mientras Sánchez desvela información confidencial sobre los que vuela la sombra de la sospecha, por la información de ABC que comentábamos, La Razón publica que "el CNI calcula que Marruecos tiene más de 600 espías en España" y que llegó a haber en territorio nacional hasta 900. Datos que procederían de una filtración masiva de información atribuida a los servicios secretos marroquíes y que estarían siendo analizados por los nuestros, por el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras, Vozpópuli desvela que la Policía está buscando infiltrados y espías de Mohamed VI entre los inmigrantes acogidos en el puerto de Ceuta.

Siempre se ha relacionado la condescendencia de Sánchez hacia Marruecos con el hackeo de su móvil, con un chantaje de Rabat. Y hay novedades al respecto en ABC: "El Nº 2 de la Inteligencia marroquí infectó el móvil de Sánchez". Se llama Mehdi Hijaouy y tiene capacidad para filtrar el contenido del dispositivo del presidente tras fugarse de Marruecos en 2024 con información sensible obtenida del hackeo a los terminales del presidente y cinco ministros. El Debate ha descubierto que vive escondido entre un piso de Madrid y una finca en Cáceres.

Revés de la juez al Gobierno: asume el informe de la Policía y señala a Marruecos 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/STXharDBK5 — esRadio (@esRadio) September 8, 2026

Nueva jornada negra para el PSOE en los tribunales

El juez Peinado ha citado presencialmente a su esposa y a su asesora, Cristina Álvarez —lo tienen en LD— para la celebración de la audiencia preliminar previa al juicio oral. Será a las seis de la tarde. Pero el abogado de Begoña Gómez ha pedido que se aplace la cita porque mañana tiene otro juicio en Barcelona, a donde tiene previsto llegar esta tarde desde Palma, donde reside. Además, la asistente estaría fuera de España, de vacaciones. A lo largo de la mañana sabremos si se pospone la citación.

Antes, por la mañana, pasará por la Audiencia Nacional el ex-CEO de Plus Ultra y se espera que, como hizo ayer el expresidente de la aerolínea, confirme el papel de Zapatero en el rescate. Julio Martínez Sola ratificó ayer que tuvo una conversación con ZP sobre el rescate y que le entregó a través de su testaferro —Julito Martínez— 530.000 € en concepto de comisión. A ver qué dice hoy Roberto Roselli y por dónde avanzan las investigaciones del juez y la fiscal, centradas ahora en averiguar si la compañía —de capital mayoritariamente extranjero en el momento del rescate— cumplía las condiciones para obtener la ayuda del Gobierno.

Vuelven los rumores de adelanto electoral

Los agita El Mundo en portada: "Sánchez pone en guardia al PSOE ante un adelanto electoral". Barajan como fecha posible el primer trimestre de 2027 y aprovechará el auge de la ultraderecha en Europa para volver a enarbolar la bandera del miedo. Lo admite hasta El País: "Sánchez esgrime la victoria ultra en Alemania para reanimar al PSOE". Precisamente la victoria de AfD ha provocado un auténtico terremoto en Alemania, ha abierto una crisis en el Gobierno alemán y deja muy tocado al canciller Merz.

En el diario Die Welt advierten de que "en algunos círculos, las peticiones de dimisión se hacen cada vez más fuertes" y se preguntan "cuánto tiempo más podrá mantenerse en el poder". En ABC encontrarán una pieza interesante sobre "los otros partidos prorrusos de Europa", desde el Reform UK de Nigel Farage en el Reino Unido hasta Agrupación Nacional de Le Pen en Francia.

¿Puede Leonor ser una "alumna más"?

La princesa de Asturias acudiendo a la Universidad es la cara amable de la actualidad. Aparece en todas las portadas rodeada de compañeros y curiosos que querían verla de cerca. David Jiménez Torres abre un debate en El Mundo: ¿puede ser Leonor una alumna, "una chavala que va a clase" más?