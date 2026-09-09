Albares insiste en que no recibió alertas sobre la invasión de Ceuta tras salir a la luz los documentos del CNI

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado este miércoles en Bruselas que no tuvo constancia de ninguna alerta previa sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Estas declaraciones se producen justo después de que unas informaciones confirmaran que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía sí advirtieron del peligro de forma clara el día anterior al grave suceso.

"Dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30, a mí no me constó que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha", aseguró Albares durante un encuentro con periodistas celebrado en la embajada de España ante la Unión Europea. El jefe de la diplomacia justificó que, una vez desatada la crisis fronteriza, todo el Gobierno se puso manos a la obra inmediatamente para gestionar la situación dentro de sus respectivas competencias.

Las explicaciones del ministro chocan frontalmente con la nota informativa que el propio Ejecutivo ha hecho pública hoy. Según este documento, el CNI emitió una alerta el 29 de julio, tan solo un día antes de que miles de personas cruzaran de forma irregular desde territorio marroquí. En dicho aviso, los agentes advertían expresamente de "posibles intentos de entrada" aprovechando la semana de la Fiesta del Trono, que se celebraba ese mismo jueves en el país vecino.

El documento de los servicios de inteligencia se sustentaba en la monitorización de las redes sociales, donde se detectaron numerosos llamamientos a cruzar la frontera española. Pese a la existencia del informe, Albares ha optado por diluir la responsabilidad del Ejecutivo señalando a las instituciones comunitarias. Así, el ministro aseveró que ni la Comisión Europea ni Frontex "vieron nada" ni tuvieron "ningún indicio" sobre la inminente invasión.

De esta forma, Exteriores trata de desvincularse del evidente fallo de coordinación en el seno del Gobierno, que no fue capaz de blindar el perímetro fronterizo a tiempo pese a contar con la advertencia del CNI. Esta grave crisis en la ciudad autónoma vuelve a poner de manifiesto la complejidad de las relaciones diplomáticas con Marruecos y la vulnerabilidad constante de la frontera sur de Europa ante las presiones migratorias.