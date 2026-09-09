De las listas negras de Marlaska a la humillación en Ceuta: Cuesta radiografía las traiciones del Gobierno

Carlos Cuesta ha expuesto la realidad del último mes de Ceuta con una contundente radiografía de la gestión del Ejecutivo central después de la invasión, en los micrófonos de La Noche de Cuesta . A través de un minucioso análisis de las declaraciones institucionales acontecidas durante las últimas semanas, el periodista ha denunciado la inacción y la falta de respuesta del Ejecutivo.

El recorrido cronológico refleja cómo las versiones emitidas por los miembros del Gabinete han ido variando hasta solicitar abiertamente a la población de la ciudad que se adapte a "una nueva realidad estructural". Como ha explicado, esta postura implica asumir la transformación de Ceuta en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de carácter permanente, desprotegiendo a sus ciudadanos y dejando a las fuerzas de seguridad sin capacidad de respuesta efectiva.

Cuesta ha advertido sobre el grave deterioro de la calidad de vida en la ciudad autónoma, denunciando el colapso de los servicios médicos y el incremento insostenible de la inseguridad en las calles, mientras desde el Ministerio de Sanidad se insiste en negar la saturación asistencial. "El puto amo ha dicho que se tienen que acostumbrar a una realidad estructural nueva que es tener que convivir con los invasores, perder su ciudad a manos de los invasores porque él lo ha decidido".

"Llámeme radical todas las veces que quiera"

Por otra parte, Cuesta ha señalado de forma tajante a Fernando Grande-Marlaska, acusando al titular de Interior de actuar al más puro estilo de la Stasi mediante la elaboración de listas negras destinadas a señalar y perseguir a los informadores críticos con las cesiones del Ejecutivo al entorno proetarra. Ha denunuciado que califica de "radicales" a quienes se niegan a tragar con el servilismo hacia Bildu, mientras aplaude y facilita impunemente la impunidad y la salida de prisión de etarras sanguinarios con decenas de muertos a sus espaldas, como el criminal Henri Parot. Ante semejante atropello moral, Cuesta ha dejado clara la postura innegociable de esta casa frente a la tiranía: "¿Ser moderado es aceptar que hay que convivir con asesinos? ¿Que hay que formar gobiernos con asesinos? ¿Que hay que arrodillarse ante asesinos? Pues de verdad, llámeme radical todas las veces que quiera".

La puerta de Marruecos: la humillación fronteriza en suelo español

Para finalizar, Cuesta ha expuesto el caso de la valla fronteriza en el paso del Espigón, revelando cómo las fuerzas marroquíes han ocupado espacio neutral para alterar de forma unilateral el control de la frontera. Según los datos detallados durante el programa, las autoridades marroquíes han avanzado a través de la zona de amortiguación, que, según ha subrayado, está construida íntegramente sobre territorio español, para soldar e instalar una puerta propia pegada a la verja española.

Cuesta ha detallado la inacción del Ministerio del Interior señalando que "Marruecos ha cruzado con sus dos santas narices dictatoriales, ha cruzado la zona de nadie, se ha plantado en nuestra puerta y ahí ha instalado, ha soldado una puerta suya" y criticó la pasividad del ministro al asegurar que "la policía ha informado al ministro, creador de listas de periodistas marcados, el señor Stasi Fernando Grande Marlaska, ¿y saben lo que ha hecho Fernando Grande Marlaska? Dar la orden de que no se toca".

A este episodio se añade el sobrevuelo ininterrumpido de drones militares marroquíes sobre el espacio aéreo español con el objetivo de monitorizar los desplazamientos de las patrullas policiales y los efectivos del Ejército sin que desde el Ejecutivo se haya emitido orden alguna para derribar o expulsar estas aeronaves no autorizadas, evidenciando de nuevo la inacción y con ello la cooperación con los marroquíes. "Nunca, jamás, ni aceptaré yo, ni aceptará esta casa, una conformación de gobierno ni una traición como la que ustedes han perpetrado".