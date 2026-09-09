El CNI defiende que avisó del asalto pero reconoce que falló al prever su "magnitud y naturaleza"

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sostiene que advirtió sobre una campaña en redes sociales que incitaba a asaltar la valla de Ceuta, aunque reconoce que "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo" el 30 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos.

Tras la publicación este miércoles de decenas de documentos desclasificados sobre la crisis, fuentes del organismo señalan que el material demuestra su emisión de avisos previos. Entre el archivo figura una nota de "alerta temprana" remitida a la inteligencia marroquí y comunicaciones mantenidas el 29 de julio —un día antes de los hechos— con la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno.

Desde el CNI explican que los documentos prueban sus avisos sobre la convocatoria en redes, si bien admiten que no previeron el alcance de la irrupción del día 30, al tratarse de "un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha". Las mismas fuentes precisan que el centro ha mantenido el deber de secreto en todo momento, sin realizar valoraciones públicas.

La nota informativa enviada por el CNI a las 18:26 horas del 29 de julio constataba, mediante el análisis de grupos de WhatsApp y Facebook, la "planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".

En concreto, el informe destacaba la actividad del grupo de WhatsApp 'Asalto a la valla de Ceuta', enfocado en la entrada fronteriza para el jueves 30 de julio, junto con la movilización en espacios de Facebook como 'Ceuta Fnideq' (más de 160.000 miembros) y 'Hraga Ceuta' (más de 22.000).

Asimismo, las conversaciones desclasificadas revelan que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio a las 13:52 horas. En dicha comunicación, el organismo avisó de los llamamientos para entrar por mar y por la valla al día siguiente a las 20:00 horas, apoyándose en la previsión de que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían ocupadas por la festividad.