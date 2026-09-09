El CNI informó a Delegación de Gobierno de la magnitud de la invasión un día antes: "Son 180.000 seguidores"

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó a la Delegación del Gobierno de Ceuta de la magnitud que podía tomar la invasión a la ciudad autónoma el 29 de julio, un día antes de que se produjese la entrada masiva de inmigrantes desde suelo marroquí.

Según los archivos desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez, el CNI informó a la Delegación del Gobierno de las magnitudes entre las que se movían los mensajes que promovían entrar a nado en España. "En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20:00", explica el CNI en un primer mensaje antes de advertir de que se trata de hacer coincidir la invasión con la fiesta del trono. "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", advierten los agentes del CNI a la Delegación del Gobierno.

Las conversaciones entre el CNI y la Delegación del Gobierno en las que los servicios de inteligencia alertan de la entrada masiva de inmigrantes se dan desde el 27 de julio, tres días antes de la invasión. En esta conversación, la Delegación informa de que habrá una "reunión urgente" con autoridades de la ciudad autónoma, Policía Nacional y Guardia Civil para tratar "el tema nadadores". Así, el agente del CNI pide ser informado de la reunión y la Delegación del Gobierno se muestra favorable a informar, en el tono de cordialidad y confianza habitual que muestran las sucesivas informaciones.

Al día siguiente, el 28 de julio, le envía un mensaje para saber si la Delegación del Gobierno es consciente de una manifestación: "Remisión del cartel de convocatoria de la concentración «CEUTA ALZA LA VOZ» prevista para el 02.08.2026, a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público". El miércoles 29 se da el aviso definitivo en el que los agentes de inteligencia advierten de la posible magnitud de la invasión:

CNI: (envío pantallazo Happy Fnideq con el texto: Algunas fuentes y medios locales informan sobre un acuerdo preliminar entre Marruecos y España que permitiría la devolución de un grupo de migrantes que actualmente reside en el centro de refugio en la ciudad de Ceuta a Marruecos. Hasta ahora, no se ha emitido ningún anuncio oficial que confirme los detalles de este acuerdo o su alcance, por lo que las noticias permanecen pendientes de la confirmación de las autoridades pertinentes). CNI: Buenos días. CNI: Este es un perfil de RRSS de Castillejos. CNI: ¿Hay algo en firme? 13:52 CNI: En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20:00. CNI: Aprovechando fiesta del trono y que sus FCS estarán liados. CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. CNI: Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión. Delegación: Sus risas. 21:34 Delegación: Llamada (11 minutos).

La llamada sin respuesta el día de la invasión

El mismo día, se produce una llamada sin respuesta desde los servicios de inteligencia a la Guardia Civil. El agente del CNI envía un mensaje al agente de la Benemérita en el que le informa de que lo llama "por la situación en Ceuta". "Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la fiesta del trono", advierte. A los pocos minutos, el agente de la Guardia Civil se disculpa por no haber podido atender la llamada: "Perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar". Después, el agente de la Benemérita informa de que están al cargo otros dos agentes, aunque le da pie a que le llame a él también si tiene algún problema.