El delegado del Gobierno en Ceuta niega que conociera el aviso del CNI y descarta de nuevo su dimisión

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, compareció este miércoles para dar explicaciones tras la desclasificación de los registros de comunicaciones mantenidos entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la propia Delegación y la Guardia Civil. Durante su intervención, Pérez Triano aseguró que desconocía por completo el aviso que un miembro de los servicios de inteligencia trasladó a su gabinete el pasado 29 de julio, justo un día antes de que se produjera una entrada masiva de inmigrantes ilegales en la ciudad autónoma.

"No voy a permitir que se ponga en duda el trabajo que estamos haciendo en esta Delegación del Gobierno, porque lo del día 30 de julio desbordó todas las medidas que se hubieran podido tomar", dijo en rueda de prensa este miércoles. Miguel Ángel Pérez aseguró que no piensa dimitir: "Desde la Delegación no se falló y se actuó como se debía actuar, ya que siempre hablamos de un contexto diferente a lo que acabó ocurriendo".

Ante las evidencias publicadas por Moncloa, que incluyen mensajes de WhatsApp y el registro de una llamada telefónica de once minutos de duración, Pérez Triano se negó tajantemente a presentar su dimisión. En su lugar, trató de justificar las declaraciones que realizó el pasado 25 de agosto, cuando negó de forma categórica haber recibido ningún informe que advirtiera de la avalancha humana que iba a tener lugar en la frontera, contradiciendo así la versión ofrecida previamente en el Congreso de los Diputados por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El material desclasificado y difundido por el Gobierno revela que un agente del CNI contactó con una persona de la máxima confianza del delegado para alertar de una convocatoria que circulaba por redes sociales. Dicho llamamiento instaba a asaltar Ceuta por tierra y mar aprovechando la relajación de la seguridad marroquí con motivo de la Fiesta del Trono. La difusión de este plan se estaba llevando a cabo a través de dos grupos que sumaban la friolera de 180.000 seguidores, una cifra que ponía de manifiesto la magnitud de la amenaza.

Pese a la gravedad de los datos, el representante gubernamental intentó restar valor a estas advertencias. Según su versión, los mensajes intercambiados no constituían una alerta real, sino una comunicación informal entre un agente y un miembro de su equipo. En un esfuerzo por minimizar el impacto del aviso, Pérez Triano argumentó que las cifras mencionadas no se referían al número de personas que pretendían cruzar, sino únicamente a los seguidores de un perfil de Facebook, obviando el riesgo evidente que suponía dicha capacidad de movilización.

Además, se escudó en la presión migratoria que ya sufría la ciudad para excusar la falta de reacción, afirmando que es muy fácil sacar los mensajes de contexto cuando se producen cientos de entradas diarias. Para blindar su postura, insistió en que una alerta oficial del CNI debe tramitarse mediante un informe entregado en un sobre lacrado a los organismos competentes, como el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. "Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta", dijo, destacando que el 24 de julio elevó una comunicación al Ministerio de Marlaska "del progresivo aumento de la presión migratoria, ya que se había producido una situación de severo efecto llamada, por la sentencia del Tribunal Supremo, que impedía rechazar a los migrantes en el mar".

Finalmente, al ser preguntado con insistencia durante la rueda de prensa acerca de la larga conversación telefónica mantenida por su colaborador y los servicios de inteligencia, Pérez Triano se negó a dar explicaciones. En este sentido, se limitó a reiterar que no tenía conocimiento de dicha llamada y evitó ofrecer cualquier detalle sobre los asuntos que se trataron durante esos decisivos once minutos, dejando en el aire numerosas incógnitas sobre la gestión de la invasión a Ceuta.