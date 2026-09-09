Las víctimas denuncian que el tercer grado al sanguinario etarra Henri Parot es "fraudulento"

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a Henri Parot, el terrorista de ETA con uno de los expedientes criminales más extensos. Asesinó a casi 40 personas y lo intentó en decenas de ocasiones más, por los que fue condenado a más de 4.800 años de prisión. La decisión, adoptada a partir del informe de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta, permitirá al etarra salir la cárcel. La resolución puede ser recurrida por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional.

Parot ya disfrutaba desde el pasado año de un régimen de semilibertad concedido por el Ejecutivo vasco al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta medida le permitía abandonar la cárcel de lunes a viernes para realizar tareas de voluntariado, aunque debía regresar al centro para dormir. Ahora, el tercer grado supone un nuevo paso en su progresión penitenciaria y abre la puerta a un régimen de mayor libertad.

El etarra había obtenido además en 2025 un permiso penitenciario de seis días avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional. En aquella resolución se valoró una carta genérica de perdón por parte del sanguinario terrorista de ETA en la que rechaza "todas las violencias" y afirmaba que consideraba necesario reconocer el sufrimiento causado por su pertenencia a ETA y tratar de repararlo -aunque no concretaba ninguna forma de llevar a cabo esa reparación-.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha reaccionado con dureza a la decisión y considera "inaceptable" que Parot acceda al tercer grado por su historial criminal. La asociación de víctimas recuerda que fue condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de asesinato. A su juicio, los escritos privados y las formulaciones genéricas contra la violencia no acreditan un arrepentimiento sincero ni una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA.

El colectivo sostiene además que Parot no ha condenado públicamente cada uno de sus crímenes ni ha roto de forma inequívoca con el entorno político y social que, según COVITE, justificó y legitimó los asesinatos cometidos por la banda. Por ello, interpreta su progresión penitenciaria como un nuevo episodio de la política que, en su opinión, está facilitando la excarcelación progresiva de presos de ETA y llega a calificarla de "amnistía encubierta".

"La experiencia demuestra que estos terceros grados son con frecuencia la antesala de una excarcelación completa mediante una pulsera telemática. Se cumple formalmente la ley mientras se traiciona su espíritu y se vacía de contenido el cumplimiento efectivo de las condenas. Por eso denunciamos que el tercer grado concedido a Henri Parot es injustificado y fraudulento", ha afirmado la presidenta de la asociación, Consuelo Ordoñez.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mostrado su rechazo a la excarcelación del sanguinario terrorista de ETA y ha vinculado este hecho con la política penitenciaria de Pedro Sánchez y sus alianzas con EH Bildu, el brazo político de ETA. En esta línea, ha recordado asimismo que desde la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco un total de 124 terroristas de ETA se han beneficiado del tercer grado.

La asociación recuerda unas declaraciones de Arnaldo Otegi en octubre de 2021, cuando afirmó que EH Bildu apoyaría los presupuestos de Pedro Sánchez si con ello contribuía a sacar de prisión a los presos de ETA. La AVT considera que aquella afirmación evidencia que la excarcelación de los terroristas constituía un objetivo político del entorno político-social de ETA y denuncia que la política penitenciaria haya terminado convirtiéndose, a su juicio, en moneda de cambio.

Antes de hacer pública su malestar por el tercer tercer grado, la AVT dice que ha contactado una a una con las víctimas de los atentados por los que fue condenado Parot para comunicarles la decisión. Según la asociación, las víctimas recibieron la noticia con resignación, impotencia y profundo dolor.

Henri Parot fue detenido en Sevilla en 1990, en una operación que supuso un importante golpe contra ETA. Dirigía el grupo Argala, integrado por terroristas que durante años perpetraron numerosos atentados. Entre ellos estuvo la masacre de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en 1987, donde fueron asesinadas once personas, cinco de ellas niños, y decenas resultaron heridas. Parot acumuló condenas por casi 5.000 años de prisión.

Su nombre quedó ligado además a la llamada doctrina Parot. En 2006, el Tribunal Supremo estableció, al resolver un recurso suyo, que los beneficios penitenciarios debían aplicarse sobre cada una de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento, prolongando así la permanencia en prisión de numerosos terroristas condenados bajo el Código Penal de 1973. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anuló posteriormente su aplicación retroactiva, provocando la excarcelación de numerosos etarras.