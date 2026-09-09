El juez Calama, ante la confusa declaración del dueño de Plus Ultra: "Estoy ojiplático"

El juez de la Audiencia Nacional expresó su sorpresa ante la falta de precisión del dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, durante su declaración. "Estoy ojiplático", confesó en la sala en la que declaró por más de dos horas y media el empresario acusado de contratar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que este influyese en la concesión del rescate a su compañía, valorado en 53 millones de euros.
El que fuera presidente de la aerolínea Plus Ultra ha declarado este lunes en calidad de investigado ante el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4. Durante su comparecencia, Martínez Sola se ratificó en el escrito presentado en la causa en el que ya aseguraba haber pagado a Zapatero una comisión del 1% del rescate por haber realizado "gestiones de acompañamiento" en la concesión del mismo. El accionista mayoritario ahondó ante el magistrado que los informes de "geoestrategia" del exlíder socialista no tenían ningún valor económico y que eran una forma de enmascarar el motivo del pago, que respondía a la influencia de Zapatero sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según ha podido saber Libertad Digital, la declaración de Martínez Sola se volvió algo difusa a la hora de hablar de las sucesivas maniobras económicas de la empresa, así como la red de empresas vinculadas con el régimen venezolano. "Estoy ojiplático", espetó Calama, ante la sorpresa de que el propio dueño no estuviera al tanto de los vaivenes económicos de su compañía. Martínez Sola se justificó asegurando que se trataba de temas que eran organizados y controlados por el consejero delegado, es decir, el CEO de la compañía, Roberto Roselli.
Este ha declarado ante Calama este martes y ha desgranado la red societaria y las maniobras de ingeniería económica que Plus Ultra llevó a cabo para poder optar al rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este ha señalado además al organismo dependiente de Hacienda —en ese momento dirigida por María Jesús Montero— por haber "mirado para otro lado" con las maniobras económicas de Plus Ultra como los "préstamos puente" o las ampliaciones de capital llevadas a cabo mediante un banco en Puerto Rico.
Calama respondió con sorna a Zapatero
No es la primera ocasión en la que Calama hace uso de la ironía o la sorna en sede judicial para dar a entender su visión de los hechos. Zapatero aseguró durante su comparecencia como imputado que otorgaba al juez una "declaración universal voluntaria" para que lo investiguen. Algo a lo que el magistrado respondió irónicamente: "No se preocupe, que eso ya lo hacemos aquí de oficio".
Precisamente, el juez recurrió a esta misma frase en un auto para denegar su último recurso. El magistrado se mostraba sorprendido por el "énfasis de la defensa" en rechazar sus pesquisas después de que el expresidente hiciese gala de su "peculiar" autorización.