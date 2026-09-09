El juez Calama, ante la confusa declaración del dueño de Plus Ultra: "Estoy ojiplático"

El juez de la Audiencia Nacional expresó su sorpresa ante la falta de precisión del dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, durante su declaración. "Estoy ojiplático", confesó en la sala en la que declaró por más de dos horas y media el empresario acusado de contratar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que este influyese en la concesión del rescate a su compañía, valorado en 53 millones de euros.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El que fuera presidente de la aerolínea Plus Ultra ha declarado este lunes en calidad de investigado ante el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4. Durante su comparecencia, Martínez Sola se ratificó en el escrito presentado en la causa en el que ya aseguraba haber pagado a Zapatero una comisión del 1% del rescate por haber realizado "gestiones de acompañamiento" en la concesión del mismo. El accionista mayoritario ahondó ante el magistrado que los informes de "geoestrategia" del exlíder socialista no tenían ningún valor económico y que eran una forma de enmascarar el motivo del pago, que respondía a la influencia de Zapatero sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha podido saber Libertad Digital, la declaración de Martínez Sola se volvió algo difusa a la hora de hablar de las sucesivas maniobras económicas de la empresa, así como la red de empresas vinculadas con el régimen venezolano. "Estoy ojiplático", espetó Calama, ante la sorpresa de que el propio dueño no estuviera al tanto de los vaivenes económicos de su compañía. Martínez Sola se justificó asegurando que se trataba de temas que eran organizados y controlados por el consejero delegado, es decir, el CEO de la compañía, Roberto Roselli.

Este ha declarado ante Calama este martes y ha desgranado la red societaria y las maniobras de ingeniería económica que Plus Ultra llevó a cabo para poder optar al rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este ha señalado además al organismo dependiente de Hacienda —en ese momento dirigida por María Jesús Montero— por haber "mirado para otro lado" con las maniobras económicas de Plus Ultra como los "préstamos puente" o las ampliaciones de capital llevadas a cabo mediante un banco en Puerto Rico.

Calama respondió con sorna a Zapatero

No es la primera ocasión en la que Calama hace uso de la ironía o la sorna en sede judicial para dar a entender su visión de los hechos. Zapatero aseguró durante su comparecencia como imputado que otorgaba al juez una "declaración universal voluntaria" para que lo investiguen. Algo a lo que el magistrado respondió irónicamente: "No se preocupe, que eso ya lo hacemos aquí de oficio".

Precisamente, el juez recurrió a esta misma frase en un auto para denegar su último recurso. El magistrado se mostraba sorprendido por el "énfasis de la defensa" en rechazar sus pesquisas después de que el expresidente hiciese gala de su "peculiar" autorización.