El Supremo paraliza el voto de la Ley de Nietos: un censo que beneficia históricamente al PSOE

El Tribunal Supremo ha decidido frenar los efectos electorales de la Ley de Nietos impulsada por el Gobierno que se incluyen dentro del censo que ha beneficiado históricamente al Partido Socialista en las elecciones: el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)

El Tribunal Supremo ha resulto este martes paralizar los efectos en el censo electoral de extranjeros de aquellos ciudadanos que hayan conseguido la nacionalidad basándose en la Ley de Nietos tras la vista celebrada este lunes en el Alto Tribunal por la denuncia inicial de Iustitia Europa. El presidente de la formación, Luis María Pardo, denunció durante la vista ante el Supremo la "abdicación" de funciones de la Junta Electoral Central y alertó de los efectos irreversibles que podría tener la incorporación de estos nuevos votantes.

Un indicador que puede acercar a conocer la incidencia que tiene esta medida en unas elecciones es el resultado del voto CERA en las últimas elecciones en territorio español. No obstante, en última instancia no se conoce el número de personas que se verán afectadas por esta medida del Supremo y cómo cambiará el voto CERA.

En el año 2026 han tenido lugar tres elecciones autonómicas, Aragón, Castilla y León y Andalucía, que revelan que el Partido Socialista ha sido beneficiado por el voto extranjero. Además, tal y como denunció Iustitia Europa, esta previsto que las personas que nazcan en España se inscriban en el municipio de su última residencia y que si no han residido nunca en España se haga en el municipio con mayor arraigo. En caso de que no se pueda hacer será la oficina consular la que determine de oficio el municipio. Esta determinación es clave porque condiciona la circunscripción electoral.

En el caso de las elecciones andaluzas el PSOE obtuvo 6.703 votos mientras que el Partido Popular y Vox obtuvieron 6.307 y 2.961 respectivamente. Por su parte, en Aragón el PSOE consiguió 1.556 votos, situándole por delante de los 1.031 del Partido Popular y los 533 de Vox. En el escenario de Castilla y León, el Partido Socialista también consiguió ser el partido más votado por los residentes en el extranjero. En total, durante las elecciones aragonesas el PSOE consiguió 4.303 votos mientras que el PP sumó 3.281 y Vox 1.965.

Sin embargo esta también ha sido una constante que se ha repetido en las elecciones autonómicas de Extremadura en el año 2025. En estos comicios el PSOE obtuvo 317 votos mientras que el Partido Popular consiguió sumar 279 y Vox 170.

Para comprender hasta qué punto es relevante en unas elecciones el voto CERA se puede observar la incidencia que tuvo este censo en el recuento de votos de las últimas elecciones generales celebradas en el año 2023. Tras el recuento de los 2.327.388 de electores que estaban llamados a votar, un escaño pasó desde el PSOE hasta el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Acreditar ser hijo de exiliados

El Supremo señala en su resolución que las personas que hayan obtenido la nacionalidad por el Derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8ª.1 de la Ley 20/2022, pero que no hayan acreditado ser hijo de extranjeros y que aún no hayan sido inscritas en el CERA podrán continuar con este proceso. No obstante, "una vez finalizado dicho expediente, se suspenderá la inscripción en el citado Censo hasta el dictado de la Sentencia en este procedimiento".

De igual manera, a aquellas personas que ya se encuentren inscritas en el CERA "se suspenderán los efectos electorales de la inscripción en dicho Censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento".

Sin embargo, el Alto Tribunal precisa que esta medida cautelar no tendrá efecto en aquellas personas que cuenten con una "certificación acreditativa" expedida por los Encargados de los Registros Consulares que acredite que forman parte de los supuestos contemplados en la Ley de Memoria Democrática. Es decir, los hijos o nietos de españoles qua hayan sufrido el exilio. Para ello, el Supremo ordena a la Junta Electoral Central "que requiera de inmediato a los Encargados de los registros Consulares" para que los separen del resto.