Ceuta protagoniza este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso del Congreso, en la que el PP y Vox dirigen preguntas al presidente Pedro Sánchez y a seis de sus ministros. La ausencia de los titulares de Exteriores, Defensa y Política Territorial del Pleno ha provocado que la oposición haya puesto principalmente el foco en el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una semana después de la comparecencia monográfica de Pedro Sánchez, la ciudad autónoma volverá a estar en el centro del debate parlamentario. El primero en hablar de este asunto en la sesión será el presidente, a quien el líder de Vox, Santiago Abascal, pedirá que aclare si está siendo "chantajeado" por Marruecos "por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".

Las otras dos preguntas a la que se enfrentará el jefe del Ejecutivo las formularán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quienes coinciden en pedir a Sánchez que aclare a los españoles cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura.