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España

Primera sesión de control tras el verano de la invasión de Ceuta

Vuelven la sesión de control tras el parón veraniego: Sánchez tendrá que volver a responder sobre Ceuta.

Ceuta protagoniza este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso del Congreso, en la que el PP y Vox dirigen preguntas al presidente Pedro Sánchez y a seis de sus ministros. La ausencia de los titulares de Exteriores, Defensa y Política Territorial del Pleno ha provocado que la oposición haya puesto principalmente el foco en el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una semana después de la comparecencia monográfica de Pedro Sánchez, la ciudad autónoma volverá a estar en el centro del debate parlamentario. El primero en hablar de este asunto en la sesión será el presidente, a quien el líder de Vox, Santiago Abascal, pedirá que aclare si está siendo "chantajeado" por Marruecos "por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".

Las otras dos preguntas a la que se enfrentará el jefe del Ejecutivo las formularán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quienes coinciden en pedir a Sánchez que aclare a los españoles cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura.

Rufián advierte a Sánchez

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido a Sánchez hacer autocrítica y ha advertido que las encuestas le dan más de 200 escaños a la derecha, algo que a su juicio, pondría en peligro muchos derechos y a País Vasco y Cataluña.
Sánchez insiste en aprobar medidas para combatir los malos resultados educativos

El presidente del Gobierno ha insistido en la necesidad de tomar cartas en el asunto de la educación después del informe Pisa y ha pedido el apoyo a los grupos parlamentarios para aprobar medidas.
Sánchez ataca a Vox y defiende su gestión en Ceuta

El presidente del Gobierno ha defendido que no está chantajeado por ninguna potencia extranjera y ha acusado a Abascal de estar supeditado a los intereses de Washington y Tel Aviv.
Abascal a Sánchez: "Defienda el interés de los españoles"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno de estar chantajeado por Marruecos y ha pedido que "defienda el interés de los españoles".
Sánchez acusa a la derecha de querer robar el derecho al voto a los 'nietos'

En relación a la polémica Ley de Nietos, el presidente del Gobierno ha defendido la norma impulsada por su ejecutivo y ha acusado a la derecha de querer robar el derecho a voto a los extranjeros que han obtenido la nacionalidad a través de esta vía.
Sánchez defiende su modelo de educación

Sánchez ha sacado pecho de la gestión del Gobierno en materia de educación después de los terribles datos del informe Pisa, que deja a España a la cola de la educación en la OCDE.
Feijóo acusa a Sánchez de "manipular el censo con la Ley de Nietos"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha relatado todos los escándalos que cercan al presidente del Gobierno y ha acusado a Sánchez de "manipular el censo con la Ley de Nietos" con la finalidad de ganar las elecciones.
Minuto de silencio por el fallecimiento de dos exdiputados

La Cámara Baja guarda un minuto de silencio por la muerte de dos exdiputados.
Varios ministros ausentes

Hasta cuatro ministros se han ausentado de la primera sesión de control al Ejecutivo socialista.
Los diputados se sientan en su escaño

Los diputados toman su asiento a la espera de que llegue el presidente del Gobierno para rendir cuentas por la invasión de Ceuta.

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