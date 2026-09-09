Ceuta protagoniza este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso del Congreso, en la que el PP y Vox dirigen preguntas al presidente Pedro Sánchez y a seis de sus ministros. La ausencia de los titulares de Exteriores, Defensa y Política Territorial del Pleno ha provocado que la oposición haya puesto principalmente el foco en el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Una semana después de la comparecencia monográfica de Pedro Sánchez, la ciudad autónoma volverá a estar en el centro del debate parlamentario. El primero en hablar de este asunto en la sesión será el presidente, a quien el líder de Vox, Santiago Abascal, pedirá que aclare si está siendo "chantajeado" por Marruecos "por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".
Las otras dos preguntas a la que se enfrentará el jefe del Ejecutivo las formularán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quienes coinciden en pedir a Sánchez que aclare a los españoles cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido a Sánchez hacer autocrítica y ha advertido que las encuestas le dan más de 200 escaños a la derecha, algo que a su juicio, pondría en peligro muchos derechos y a País Vasco y Cataluña.
El presidente del Gobierno ha insistido en la necesidad de tomar cartas en el asunto de la educación después del informe Pisa y ha pedido el apoyo a los grupos parlamentarios para aprobar medidas.
El presidente del Gobierno ha defendido que no está chantajeado por ninguna potencia extranjera y ha acusado a Abascal de estar supeditado a los intereses de Washington y Tel Aviv.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno de estar chantajeado por Marruecos y ha pedido que "defienda el interés de los españoles".
En relación a la polémica Ley de Nietos, el presidente del Gobierno ha defendido la norma impulsada por su ejecutivo y ha acusado a la derecha de querer robar el derecho a voto a los extranjeros que han obtenido la nacionalidad a través de esta vía.
Sánchez ha sacado pecho de la gestión del Gobierno en materia de educación después de los terribles datos del informe Pisa, que deja a España a la cola de la educación en la OCDE.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha relatado todos los escándalos que cercan al presidente del Gobierno y ha acusado a Sánchez de "manipular el censo con la Ley de Nietos" con la finalidad de ganar las elecciones.
La Cámara Baja guarda un minuto de silencio por la muerte de dos exdiputados.
Hasta cuatro ministros se han ausentado de la primera sesión de control al Ejecutivo socialista.
Los diputados toman su asiento a la espera de que llegue el presidente del Gobierno para rendir cuentas por la invasión de Ceuta.