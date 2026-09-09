Feijóo y Abascal acorralan a Sánchez por intentar "manipular el censo" con la Ley de Nietos

Bronca en el Congreso por la polémica Ley de Nietos. En la primera sesión de control al Gobierno después del verano de la invasión de Ceuta, tanto el Partido Popular como Vox han cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por intentar "manipular" el censo electoral nacionalizando a más de medio millón de extranjeros descendientes de españoles.

Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, y Santiago Abascal, el jefe de Vox, han atizado al Gobierno con este asunto en la Cámara Baja después de que el Tribunal Supremo decidiera este martes prohibir de forma cautelar que voten estos 'nietos' que residen en el extranjero y que han sido nacionalizados gracias a la Ley de Memoria Democrática, como pedían Vox y Iustitia Europa, el partido de Luis María Pardo.

"No está pendiente de la vivienda, de la calidad educativa, de la huelga sanitaria, del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted sólo está pendiente de manipular el censo con la 'ley de nietos', y parece que esto tampoco le va a salir bien", ha criticado Feijóo que ha sacado las costuras al jefe del Ejecutivo.

En el mismo tono se expresó pocos minutos después Abascal, que dijo a Sánchez que "vamos a derrotar sus intentos de manipular el censo electoral, como han intentado con la 'ley de nietos'", aseguró el jefe de Vox, que celebró la decisión cautelar del Tribunal Supremo.

Sánchez aprovechó para cargar contra la derecha y la "ultraderecha" azuzando el miedo al señalar que el Partido Popular y Vox quieren robar a estos extranjeros el derecho al voto: "Nosotros queremos que todos los ciudadanos sean ciudadanos de primera, con los mismos derechos, y también con el derecho al voto", dijo el presidente del Gobierno, que sostuvo que la derecha y la "ultraderecha" quieren perjudicar a "aquellos a cuyos padres y madres sus antepasados les obligaron al exilio". "Ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto", insistió.