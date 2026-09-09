Jupol considera un insulto hablar de "inseguridad subjetiva" en Ceuta después de ver a Marlaska desplazarse a escondidas

La portavoz del sindicato policial Jupol, Laura García, ha calificado de "lamentables" y de "un insulto al sufrimiento del día a día" de los ciudadanos las recientes afirmaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que se refería a la "sensación de inseguridad subjetiva" que viven los ceutíes. En la entrevista realizada para los micrófonos de La Noche de Cuesta la representante sindical recordó que en la zona se están cometiendo "delitos muy graves como agresiones sexuales, muchos de ellos a menores de edad", por lo que considera que la inseguridad es un dato absolutamente objetivo.

Según explicó la portavoz de Jupol, la presencia del ministro en el área del Tarajal estuvo precedida por una orden de "limpieza mediática". Los agentes y servicios desplegados tuvieron que retirar toneladas de basura y desalojar a un grupo de personas, entre las que había mujeres y niños, que permanecían instaladas en un asentamiento de la zona. García denunció que este desalojo nocturno obligó a estas personas a deambular durante toda la noche, provocando "muchísimos problemas de seguridad y amenazas con armas blancas", debido a que en el lugar existen disputas territoriales entre distintos grupos.

Durante la conversación, la portavoz sindical desveló también que el ministro de Interior se ha desplazado escondido dentro de un furgón de las Unidades de Intervención Policial (UIP) para trasladarse por puntos complicados como la zona del trampolín, señalando que es la segunda vez que recurre a este procedimiento al no sentirse seguro ni con su propia caravana de seguridad, aunque en ruedas de prensa lo califique como "inseguridad subjetiva".

Por último, en relación con la situación fronteriza en El Espigón, Laura García confirmó que las autoridades marroquíes entraron en la zona intermedia entre los territorios, considerada territorio español, para soldar y plantar una nueva puerta. La portavoz comparó esta infraestructura con "querer salir del ascensor y no poder abrir porque te han plantado otra puerta" y remarcó que, aunque se encuentra en suelo nacional y podría desmontarse en cualquier momento, actualmente "no hay orden de quitarla".