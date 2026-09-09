La Abogacía del Estado formaliza su personación como perjudicada en el caso de la invasión a Ceuta

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha aceptado la personación de la Abogacíca del Estado en representación de los intereses de los españoles en el caso en el que se encuentra investigando las posibles responsabilidades penales de la invasión a Ceuta.

El ministro Ángel Víctor Torres, al frente del mando único para supervisar la situación en Ceuta después de la entrada masiva irregular del pasado 30 de julio, anunció que el Gobierno se personaría en la causa de la Audiencia Nacional por medio de la Abogacíca del Estado. Se trata de la segunda entidad que entra a formar parte del procedimiento en calidad de "perjudicada" después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 admitiese a la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación particular.

"En el presente caso, debe admitirse la personación de la Abogada del Estado como acusación particular, toda vez que la condición de perjudicado concurre, sin duda, en el propio Estado español por cuanto, a tenor del contenido del auto de fecha 7 de septiembre pasado en el que se acepta la competencia de este órgano judicial para conocer de la instrucción de las conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes del territorio de Marruecos en la Ciudad Autónoma de Ceuta que tuvo lugar entre los días 30 y 31 de julio de 2026, pudiéramos encontrarnos ante conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la Ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España, al poder integrar un ataque, entre otros bienes y valores jurídicos a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de Derecho", explica la magistrada en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En este contexto, la magistrada da orden para que se le haga llegar todos los documentos que hasta el momento obran en la causa con el objetivo de que la Abogacíca del Estado esté al tanto del procedimiento. La Abogacíca podrá defender los intereses de los españoles mediante esta personación, incluyendo la posible petición de compensaciones económicas a los futuribles acusados por causar o permitir la invasión a la Ciudad Autónoma.