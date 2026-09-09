Un documento del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) apuntaba el primer día de la invasión de Ceuta que la Sentencia del Tribunal Supremo que no permitía las "devoluciones en caliente" de aquellos que entrasen en la ciudad a nado limitaba las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El pasado mes de julio la Ciudad Autónoma de Ceuta sufrió una invasión por parte de más de 70.000 inmigrantes ilegales provenientes de Marruecos pese a la advertencia del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla un día antes de la entrada masiva.

"Los intentos de acceso se entienden como consecuencia directa de una sentencia del TS español del 29 JUN26, publicada el 08JUL26, en la que se establecía que los accesos a nado a territorio nacional no eran susceptibles de generar rechazos en frontera. Esto supone, en la práctica, una decisiva limitación de acción a las FCSE españolas", señala uno de los documentos contenidos en la batería de archivos desclasificados por el Gobierno.

De igual manera, el CIFAS explicaba que la actitud de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes estaba siendo contradictoria. Mientras que en Melilla los informes revelaban una "actitud activa" para mantener la seguridad en Ceuta la actitud era de "pasividad" ante la "avalancha migratoria".

"Además, la Embajada marroquí en España defiende la total colaboración con el Gobierno español. En paralelo, se está promoviendo anónimamente en redes sociales una manifestación en Ceuta el 02AGO26, para denunciar la situación. Esta manifestación, si se celebra, coincidirá con la feria de la ciudad", añade al respecto el informe.

"Caos migratorio"

En los primeros momentos de la invasión la misma nota señala que la situación en la costa marroquí cercana a Ceuta era de "caos migratorio" y se informaba de que las FCSE estaban "saturadas" por la entrada de "miles de personas".

De igual manera, el documento recuerda que desde el 25 de julio "se está desarrollando en Ceuta una crisis migratoria con la llegada alrededor de 1700 inmigrantes por vía marítima desde Marruecos hacia la ciudad autónoma y una cantidad indefinida de intentos de acceso".

"Por ejemplo, entre las 08:00 h del 29JUL26 y las 08:00 h del 30JUL26 se han producido 1100 intentos, de los cuales alrededor de 500 han sido interceptados por las FCS marroquíes", añade. Por otro lado, tambien se explica que aunque en Melilla no se habían alcanzado las cifras de Ceuta si que se habían duplicado entre el 29 y el 30 de julio

"En paralelo, se han producido varias intrusiones en islas y peñones de soberanía española, que no han sido masivos pero sí significativos. La información disponible indica que se esperan más intrusiones a muy corto plazo, especialmente en Chafarinas", explica el documento.