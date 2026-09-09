Los asentamientos ilegales en Ceuta pasan factura: arden cerca de 10.000 metros cuadrados de monte

Un incendio declarado este miércoles en la parte superior del Monte de la Tortuga, en Ceuta, ha afectado inicialmente a una superficie estimada de entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados, una cifra que aún no se ha confirmado de manera definitiva. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el fuego en menos de dos horas.

Según ha informado el Gobierno de Ceuta, el incendio comenzó alrededor de las 20:00 horas y quedó controlado y extinguido sobre las 21:45 horas. En la intervención participaron 14 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), dependiente de la Consejería de Presidencia y Gobernación.

El Gobierno ceutí ha señalado que la actuación se desarrolló con rapidez, entre otros motivos, gracias a los avisos de los retenes de bomberos desplegados en las zonas forestales. Estos efectivos permitieron detectar el fuego y movilizar a los equipos de extinción.

Los bomberos de #Ceuta han empleado unos 30.000 litros de agua para la extinción del incendio declarado en el monte de la Tortuga pic.twitter.com/dQ8eA0XLxp — Radio Televisión Ceuta (@RTVCE) September 8, 2026

Retenes reforzados ante las hogueras

La Consejería reforzó este verano estos retenes ante la presencia de numerosos inmigrantes irregulares que, tras la invasión de los días 30 y 31 de julio, han generado asentamientos en diferentes zonas de los montes de Ceuta, según el comunicado del Ejecutivo Autonómico.

En estos asentamientos, según la misma fuente, se vienen encendiendo hogueras para cocinar o calentarse durante la noche. El Gobierno considera que esta circunstancia incrementa el riesgo de incendios forestales.

Otros nueve bomberos que estaban fuera de servicio se ofrecieron voluntariamente para permanecer de guardia en el parque y reforzar la capacidad de respuesta del servicio. A través del 112 también fueron activados efectivos de Protección Civil de la Ciudad, Policía Local y Parque Móvil. Estos servicios permanecieron en estado de alerta ante la evolución del incendio.