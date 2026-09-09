Los documentos desclasificados por Moncloa evidencian que el CNI y la Policía avisaron del asalto masivo a Ceuta

El Gobierno ha desclasificado este miércoles buena parte de los documentos que elaboraron las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia (tanto el CNI como el CIFAS) los días previos al asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta los días 30 y 31 de julio. Fue un compromiso del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El gran dilema es si el Gobierno conoció de antemano que en Marruecos se gestaba un gran asalto a la ciudad autónoma. Moncloa y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mantenido durante todo el mes de agosto que no se sabía nada. Que ni Fuerzas de Seguridad ni servicios de inteligencia avisaron de lo que iba a pasar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se quedó sola defendiendo que los servicios de inteligencia sí avisaron.

El primer gran revés para el Gobierno fue la entrega en la Audiencia Nacional del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, en el que se aseguraba que el Gobierno recibió varios avisos y que la agresión contra la integridad territorial de España estuvo teledirigida desde Marruecos. Un informe que el Ministerio del Interior lleva días dos semanas tratando de desacreditar.

Pero el revés definitivo se lo ha propiciado el propio Ejecutivo con la desclasificación de notas, informes y documentos previos al asalto masivo a Ceuta. La evidencia de que lo mantenido por Marlaska y varios ministros más durante el mes de agosto y septiembre no era cierto. Y es que tanto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como la Policía Nacional avisaron con antelación de lo que ocurría al otro lado de la frontera.

El miércoles 29 de julio, un día antes del inicio del asalto, el CNI emitió un despacho, con número de referencia C-10399, titulado "Inmigración irregular. Alerta Temprana. Posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la fiesta del Trono", en el que se da a conocer "la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través del valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".

Nota del CNI del 29 de julio con número de referencia despacho, con número de referencia C-10399

Explica que las convocatorias se están moviendo a través de un grupo de Whats App llamado "Asalto a la valla de Ceuta"y de dos grupos de Facebook, uno con más de 165.000 miembros llamado "Ceuta Fnideq" y otro de 22.000 miembros denominado "Hraga Ceuta". Esta información fue trasladada incluso por mensajería a la Delegación del Gobierno en Ceuta, mensajes que también ha desclasificado el Ejecutivo, por mucho que el delegado del Gobierno negase haberlos recibido.

Se da la circunstancia que según la información facilitada por el Gobierno este informe del CNI fue compartido incluso con los dos servicios de inteligencia marroquí, el de seguridad interior y contraespionaje (Dirección General de Vigilancia del Territorio-DGST) y el de seguridad exterior (Dirección General de Estudios y Documentación - DGED).

Ese mismo miércoles, una nota del CENIF de la Policía Nacional, con número de referencia TIFA-3136, alertaba de un "riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudad autónomas de Ceuta y Melilla, previsto para el día 30 de julio de 2026". Explicaba de dicho acontecimiento estaba relacionado tanto con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley de Extranjería como por la celebración del Día del Trono de Marruecos.

Alertaba de que había una "probabilidad alta" de entradas a nado, lo que suponía un "riesgo bajo-medio" para la seguridad de las ciudades autónomas. También de que había una "probabilidad media" de entrada a nado sumado a salto del vallado fronterizo, lo que calificaba como un "riesgo medio-alto" para la seguridad. Pero, además, hablaba de posibles entradas a nado con salto del vallado coordinado, con una "probabilidad media-baja", pero que suponía "un riesgo extremo" (en color rojo en el informe) para la seguridad.

Nota del CNI del 27 de julio con número de referencia despacho, con número de referencia C-10399

Ése no fue el único informe elaborado por el CENIF ese miércoles. Otro previo, con referencia "Actualización TIFA-3133", establecía un "posible patrón geopolítica entre el aumento del riesgo de saltos masivos durante los últimos días de julio y las principales festividades nacionales de Marruecos, especialmente el Día del Trono, celebrado el 30 de julio" y alertaba de que los inmigrantes conocían que esos días las autoridades fronterizas marroquíes se suelen relajar y ser mucho más permisivas.