Marlaska dice que el listado de periodistas es "un documento de trabajo" y se niega a dimitir

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que responder este miércoles a múltiples preguntas sobre Ceuta (siguió hablando de "inseguridad subjetiva") y también sobre el listado de periodistas clasificados por su ideología y elaborado por su Ministerio, cuya existencia trascendió este martes. Marlaska reconoció la elaboración del listado cuando el secretario general del PP, Miguel Tellado, se lo echó en cara exhibiéndolo desde su escaño. "¿Cómo sigue sentado en esa silla? ¿No le da vergüenza?", espetó el dirigente popular al ministro reprochándole un informe que "es impropio de una democracia", de "dictadura bananera". "Espero que renuncie al acta" y al cargo, dijo el diputado.

Marlaska se pronunció sobre el polémico listado diciendo que "es un documento de trabajo" y que "no se define a las personas por ideología en modo alguno", pese a lo que se puede leer textualmente en el informe sobre periodistas como Carlos Cuesta. Según Marlaska, "se han pedido excusas" si "alguien ha sentido que no era adecuado".

Pepa Millán, Ana Vázquez e incluso la diputada de Junts Marta Madrenas cargaron contra Marlaska por la situación de Ceuta. El ministro, impertérrito, defendió su gestión en la ciudad autónoma y volvió a hablar de un sentimiento de "inseguridad subjetiva": "Claro que hay un sentimiento subjetivo de inseguridad", dijo, "hasta que volvamos a la normalidad". "Estamos para revertir ese sentimiento, que en cierta medida está justificado", dijo. Pero no está justificado, añadió, que se diga "que no se puede salir a la calle". "Con todos los medios lo vamos a revertir", insistió hablando de ese sentimiento en las calles ceutíes, donde este martes volvió a ser abucheado.

Una de las diputadas más duras, Ana Belén Vázquez, reiteró que se trató de una "invasión" y no de una crisis humanitaria y le reprochó su forma de hablar de lo que está ocurriendo recordando las agresiones, las emboscadas o las violaciones. "¿De verdad no se entera de nada? Es tan insensible… No es una crisis, ha sufrido una invasión. Ceuta es España y España", dijo, tiene que defenderla. "Tiene más eficacia en hacer triajes" de periodistas que "en hacerlos de los invasores para expulsarlos. Da vergüenza, váyase; es un ministro indigno en un Gobierno indecente". Marlaska, ante esta y otras intervenciones, habló de "bulos y falsedades".