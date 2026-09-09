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Mónica García tilda de "ridículo" y "cutre" el listado de periodistas del ministerio de Marlaska

La ministra asegura que el documento "no lleva a ningún lado" porque incluye a "personajes" como José Luis Ábalos.

Libertad Digital
La ministra asegura que el documento "no lleva a ningún lado" porque incluye a "personajes" como José Luis Ábalos.
Imagen de recurso de Mónica García y Marlaska durante una rueda de prensa | Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado de "ridícula" y "cutre" la lista negra elaborada por el Ministerio del Interior en la que aparecen periodistas y tertulianos junto a su supuesta tendencia ideológica.

En los pasillos del Congreso, la ministra ha restado importancia al dosier al considerar que en él no ve una intención de "señalamiento" y ha cuestionado su utilidad incluso después de las explicaciones ofrecidas por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. A su juicio, el documento "no lleva a ningún lado" porque, además, incluye a "personajes" como el exministro José Luis Ábalos.

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"Me parece un poco ridícula y cutre", ha reafirmado para añadir después que quien haya elaborado este dosier no lo ha hecho tampoco "muy bien".

Sin embargo, García ha aprovechado la polémica generada con el listado para dirigir la mirada hacia el PP. Exactamente, ha señalado que "donde sí hay listas" es en el Partido Popular y en ellas se señalan a "periodistas", a "compañeros suyos", a "adversarios" políticos y a Televisión Española.

Así, la ministra ha acabado preguntándose si el PP ha hecho alguna condena sobre las agresiones a periodistas en las manifestaciones convocadas en apoyo a Ceuta o sobre listas que circulan sobre los voluntarios que están ayudando a inmigrantes en la ciudad autónoma.

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