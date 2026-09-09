Renfe mantiene la velocidad de los Talgo Avril pese a las fisuras y la alerta de los maquinistas

Renfe descarta retirar del servicio o recortar la velocidad operativa de los trenes S106 AF (los polémicos Talgo Avril), todo ello a pesar de la aparición de fisuras en los bogies, una pieza clave de la estructura de rodadura, y del malestar mostrado por el personal de conducción. La operadora estatal sostiene firmemente que viajar en estos trenes es "absolutamente seguro" y argumenta que en este momento "no existe justificación técnica" para fijar un freno preventivo a su velocidad máxima, saliendo al paso de las demandas expresadas por los profesionales.

La tensión surge después de los fallos mecánicos confirmados. Tras las fisuras aparecidas en ocho bogies de la serie 106 AF de Talgo en 2025, Renfe elaboró un exigente plan de control y seguimiento para garantizar la seguridad en consenso con la Agencia de Seguridad Ferroviaria Española (AESF) que permite detectar cualquier afección sobre los bastidores antes de que se produzca y tomar las medidas necesarias. Gracias a esta estricta pauta de supervisión, la operadora ya se ha visto obligada a actuar. Durante este año, Renfe ha retirado tres bogies por indicios de fisuras y 16 de forma preventiva.

Los maquinistas, por su parte, ven un riesgo evidente en el ritmo actual de las marchas. Ante ello, el sindicato de maquinistas Semaf ha pedido a Renfe establecer una reducción de la velocidad máxima de estos trenes con el objetivo prioritario de frenar la degradación acelerada y garantizar la integridad física del material. Para los representantes de los trabajadores, esta degradación "está estrechamente ligada a los fuertes movimientos y al comportamiento anómalo" que presenta el material cuando circula a altas velocidades y, a su juicio, este comportamiento es el que seguramente está llegando a provocar las fisuras en los bogies de las cabezas motrices.

Renfe se opone (por el momento) a alterar los trayectos

Por el momento, la entidad pública defiende su operativa y se opone a alterar los trayectos. Aunque AESF avala las medidas de control aplicadas sobre los trenes S106, la compañía ha señalado en un comunicado que se ha comprometido con Semaf en una reunión a primera hora a equipar un tren con sensores extensométricos para analizar el efecto de la velocidad y de otros parámetros sobre las tensiones de los bogies.

En cualquier caso, Renfe no descarta que, en cuanto haya la más mínima evidencia científica y técnica que apunte a la necesidad de reducir la velocidad, esta será aplicada de manera inmediata.

No obstante, con el conocimiento actual respaldado por los técnicos de Renfe y Talgo y por institutos independientes, si bien la reducción de velocidad o la menor carga de los trenes contribuye a alargar la vida útil de estos elementos, con el actual sistema de detección y prevención, esto no implica una mejora adicional en la seguridad.

Desde la entidad pública recuerdan que los protocolos responden exclusivamente a criterios de ingeniería. Las medidas necesarias para el seguimiento de este fenómeno y las condiciones de operación de los trenes se determinan a partir de análisis técnicos, estudios de ingeniería, criterios de mantenimiento y la supervisión de los organismos competentes en materia de seguridad ferroviaria, ha detallado.