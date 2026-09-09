Sánchez dice que convocará elecciones en "el momento que más convenga al interés general de los españoles"

En la extensa entrevista a Pedro Sánchez en TVE, el presidente del Gobierno se ha referido, además de asuntos como la corrupción, Ceuta, la lista de Marlaska o sus vacaciones, a la posibilidad de un adelanto electoral en la recta final de la legislatura. Sánchez ha vuelto a descartar con un tono especialmente rotundo un superdomingo electoral en mayo junto a las autonómicas y las municipales. Y sobre otras fechas, se ha limitado a decir que serán en 2027.

Sánchez también ha defendido que se celebrarán no en el momento que más le convenga a él sino "en el momento que más convenga al interés general de los españoles". "Esa máxima la he extendido siempre", ha llegado a decir el presidente, citando como ejemplo las elecciones de julio de 2023. El adelanto, alegó, se debió a que "entendió el mensaje" de las municipales y autonómicas de que los españoles querían "gobiernos del PP y Vox". Él, continuó, decidió ir adelante con la convocatoria para que pudieran decir "qué opción querían".

En cuanto a si será candidato o no, Sánchez ha dicho que se encuentra "con ganas" pero debe pasar por un proceso de primarias. Al recordarle Esther Palomera que al estar en el poder el proceso sería automático, ha insistido en que hay que respetar los tiempos. Él, por su parte, ha reiterado que tiene "ganas y fuerzas" para presentarse de nuevo.

Algunos de sus ministros, como Carlos Cuerpo y Óscar Puente, aparecen ya en quinielas como posibles sucesores, algo que, en opinión de Sánchez, muestra que tiene gente "muy buena y muy capaz" en el Gobierno, pero ha insistido en que él tiene ganas y cree que cuenta con apoyo tanto dentro como fuera para revalidar un gobierno de coalición.

Como en la sesión de control, ha hablado de la posibilidad de un gobierno PP-Vox como una amenaza de involución, no "una alternancia". Y también ha defendido la "estabilidad" que han aportado los ocho años de su Ejecutivo: "España está viviendo uno de sus mejores momentos".