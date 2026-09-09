El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado por Mañaneros para intentar controlar el relato gubernamental en uno de los momentos más complicados de su Ejecutivo y se ha referido a varios de los múltiples frentes que tiene abiertos, entre ellos el polémico listado de periodistas elaborado en el Ministerio del Interior con los tertulianos clasificados por su ideología con etiquetas como "desinformación" o "antisanchista".

Después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alegara que se trataba de un "documento de trabajo" en una complicada sesión de control, Sánchez ha apuntado que se trata de un "documento muy poco apropiado" y "poco afortunado" para adaptar después las palabras de Marlaska: "Es un documento interno de trabajo, hecho por personas del Gabinete de Comunicación de Interior".

"No puedo decir más", dijo a Jesús Cintora, "puedo garantizar que respetamos la autonomía y la independencia de los medios de comunicación", dijo el presidente de un Gobierno que se ha caracterizado entre otras cosas por el señalamiento de medios e incluso periodistas concretos y que acuñó en su día la etiqueta "pseudomedios" para calificar a la prensa que hablaba de sus escándalos.

Sánchez optó por culpar a la oposición de "señalar a trabajadores en el ejercicio de sus funciones" y lamentó que le "vengan a dar lecciones" quienes "por teléfono" llaman a medios por publicar "esto o lo otro" o financian "con dinero público a agitadores que claramente son ultraderechistas". "Eso sí que no lo acepto", dijo.