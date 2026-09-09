Sánchez dice que la "ultraderecha" le espió durante sus vacaciones

Pedro Sánchez ha justificado haberse ido de vacaciones cerca de un mes a Lanzarote después de la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos diciendo que ha sido el presidente del Gobierno que más ha visitado Ceuta y que han trabajado sin descanso en la ciudad ocupada por los invasores desde hace más de cuarenta días.

Lo ha hecho en una entrevista en Mañaneros 360 de TVE con Jesús Cintora y Esther Palomera en la que Sánchez ha defendido que no ha descansado todo el tiempo en la residencia oficial de La Mareta: "He estado trabajando durante este mes de agosto, por cierto acompañado de mis queridos amigos de asociaciones ultraderechistas, que estaban constantemente vigilando mis movimientos y también de algunos pseudomedios que estaban constantemente sacándonos fotos", ha criticado irónicamente el presidente del Gobierno.

"Acompañados de ellos y de ellas he trabajado y he reivindicado el derecho al descanso, que tiene cualquier trabajador o político de este país. He estado al pie del cañón desde el primer minuto en la crisis de Ceuta", ha insistido Sánchez.

El presidente del Gobierno interrumpió unicamente sus vacaciones para viajar un día a Ceuta y para tener un par de videoconferencias rápidas con sus ministros. Todo ello bajo un fuerte dispositivo de seguridad para Sánchez y su familia con un cordón marítimo de más de 732.000 metros cuadrados, 60 policías y guardias civiles, un barco y helicópteros con un coste que superó los 25.000 euros en agosto de 2025.