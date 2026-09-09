Un magistrado tacha de "ilegal" e "ilícito" el listado ideológico de periodistas de Marlaska

El magistrado Fernando Portillo ha calificado de "ilegal" e "ilícito" el documento elaborado por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en el que se incluyen anotaciones ideológicas sobre diversos periodistas. Según expuso el juez, la normativa vigente prohíbe de forma general el tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas, subrayando que "ninguna administración", y especialmente un departamento del que depende la Policía Nacional, tiene potestad para "clasificar a los ciudadanos por su ideología política".

Durante la entrevista, Portillo remarcó el impacto negativo que este tipo de actuaciones gubernamentales ejercen sobre el ejercicio del periodismo y el contrapeso del poder. A su juicio, una "vigilancia gubernativa" hacia los profesionales de la información vulnera los principios constitucionales y "podría afectar a la libertad de prensa" al generar un "efecto disuasorio" entre los medios de comunicación. Asimismo, aclaró que la proyección pública de los informadores "no autoriza automáticamente a un ministerio a sistematizarlas en forma de documento".

Ante la condición de magistrado del propio ministro Fernando Grande-Marlaska, Portillo señaló que este tipo de listas con recursos públicos podrían apuntar a indicios de delitos de "prevaricación" o "malversación". No obstante, situó la responsabilidad más inmediata en el ámbito administrativo por infracción de la normativa de protección de datos. En este sentido, recordó que, aunque la Agencia Española de Protección de Datos actúe de oficio, la ley no contempla multas económicas para las administraciones públicas, sino la declaración de infracción y la "imposición de obligaciones de deshacer ese listado".

Finalmente, el magistrado concluyó que la elaboración de estas listas negras es un asunto "feo" que se aleja de los estándares de un Estado democrático. Portillo enfatizó que esta manera de actuar "no es propia de democracias liberales" y advirtió que este tipo de prácticas "nos acercan a regímenes totalitarios", impropios de una democracia consolidada.