Un socio de las cloacas del PSOE justifica pagos a Leire Díez por un favor a un exalto cargo del régimen venezolano

El abogado Ismael Oliver ha reconocido al juez que investiga las presuntas cloacas del Partido Socialista que pagó a Leire Díez para que borrase la "huella digital" del exalto cargo de la dictadura venezolana Nervis Villalobos por un precio que coincide con el dinero que el recibía del PSOE para sus servicios de asesoramiento jurídico.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló al abogado Ismael Oliver por sospechar que el PSOE utilizaba empresas a su nombre y al del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para pagar 43.225 euros a la fontanera socialista.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Oliver ha declarado que fue contratado por el PSOE para realizar servicios de asesoramiento jurídico sobre las comparecencias de la denominada Operación Cataluña. De igual manera, ha reconocido que conoció a la fontanera socialista porque él es abogado de Nervis Villalobos y este se la presentó. Por otro lado, el abogado ha precisado que Leire Díez se presentó como alguien que trabajaba para Santos Cerdán.

Sobre los pagos a Leire Díez ha precisado que la fontanera socialista ofreció sus servicios para "limpiar la huella digital" de Nervis. La fontanera pidió una cantidad excesiva por sus servicios y finalmente pactaron que Díez recibiese la misma cantidad que Oliver cobraba por sus servicios de asesoramiento en el PSOE.

Fabricación de Facturas

Uno de los informes de la UCO recoge una conversación mantenida entre el abogado y Díez en la que el primero le pregunta: "¿una sola factura?". Y Díez responde: "sí, luego ya las hago mensuales". En la misma conversación Oliver envió otro menaje a Leire diciendo: "Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias que es qué concepto pongo en una y en otra".

"En la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra yo creo que también debería poner labores de consultoría", le respondió Díez. Oliver prosiguió y mencionó: "Consultoría en comunicación por ejemplo" y Díez dio el visto bueno. "Eso es". La conversación continua con el mensaje de Oliver que precisa que "voy a darle una vuelta. pero probablemente lo haga una con una sociedad y otra con otra para que no se vinculen te parece?", a lo que Díez respondió, "perfecto".

Las 50 cuentas de Oliver

El juez Santiago Pedraz ya ordenó la apertura de una pieza económica separada para investigar los pagos a Leire Díez procedentes, en teoría, del Partido Socialista. En este marco, puso en el foco a Oliver como uno de los posibles intermediarios que tendrían el objetivo de esconder la procedencia real del dinero pagado a la fontanera socialista, ya que el magistrado ordenó investigar más de 50 cuentas a su nombre. El rastreo de todas las cuentas es ordenado desde el año 2024 hasta la actualidad.