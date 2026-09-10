Ábalos se encuentra "dolido" con Koldo tras el juicio: "Me ha hecho mucho daño"

El exministro José Luis Ábalos ha afrontado sus primeros meses en prisión después de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo "dolido" con el que fuera su asesor, Koldo García. "A José, Koldo le ha hecho mucho daño", transmite una de las personas de su entorno más cercano y en permanente contacto con él a Libertad Digital.

El Tribunal Supremo condenó por unanimidad al exministro de Transportes a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel y al que fuera su asesor a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada caso mascarillas. El tráfico de influencias se refiere a la colocación de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, en empresas públicas dependientes del Ministerio. En este contexto, la defensa de Koldo García hizo hincapié en que estas personas eran muy cercanas al exsecretario de Organización socialista, además de señalar a Ábalos como consumidor de prostitución. La exmujer de Koldo, Patricia Úriz, declaró como testigo que Koldo y ella se referían a la esposa de Ábalos como "puta 1"; mientras que se referían a otras chicas que mantenían relaciones con el exdirigente socialista como "puta 2" o "puta 3".

Según han apuntado fuentes del entorno de Ábalos a Libertad Digital, esta estrategia procesal por parte de Koldo García y su letrada, Leticia de la Hoz, "le ha hecho mucho daño" porque el exministro considera que "perjudicaron a su imagen pública" de forma innecesaria. Es decir, el hecho de incidir en las prácticas que llevaba a cabo en su vida privada durante el juicio fue entendido por Ábalos como un ataque personal. De hecho, la defensa de Koldo fue la que más hincapié hizo en la vida privada de Ábalos durante el mes que duró la vista oral. "Le dejaba muy mal, sabía que se iba a tratar mucho, pero no le gustó nada que lo hablase Koldo".

Ábalos sigue manteniendo una relación cordial con el que fuera su exasesor, pero su relación se ha deteriorado desde el juicio del Tribunal Supremo. Sus futuros judiciales siguen íntimamente ligados porque ambos se encuentran imputados en, al menos, tres causas más que se encuentra investigando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

"Ha pasado un agosto muy triste"

Estas mismas fuentes han relatado que Ábalos ha pasado "un agosto muy triste en prisión" debido a que el parón judicial le ha dejado sin posibilidad de actuar en defensa de su causa. "Estaba todo muy parado, veía que las cosas no avanzaban y estaba muy mal; con la llegada de septiembre ha vuelto a ilusionarse un poco y a querer continuar con su defensa", explican estas fuentes, que advierten que Ábalos no tiene ninguna intención de colaborar con la Justicia. De hecho, el exministro sigue reiterando que es inocente y ya piensa en los siguientes recursos que puede adoptar para intentar tumbar la sentencia condenatoria del Supremo.