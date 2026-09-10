Begoña Gómez define su nueva línea de defensa: atacar a la acusación por detalles técnicos "insubsanables"

La nueva defensa de Begoña Gómez ha definido su estrategia procesal en base al escrito de acusación planteado por la acusación popular unificada liderada por Hazte Oír, el cual buscarán desacreditar por "graves defectos insubsanables" conforme a la Ley del Tribunal del Jurado.

El nuevo abogado de la esposa de Pedro Sánchez, Jaime Campaner, acudió este martes a los Juzgados de Plaza de Castilla para presentarse ante el juez Juan Carlos Peinado y pedir el sobreseimiento de la causa. Se trataba de la vista preliminar, paso previo a la apertura de juicio oral, paso que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dará en los próximos días con el objetivo de que sea ya la Audiencia Provincial la que ponga fecha a la vista oral con jurado popular a la que se enfrentará Begoña Gómez.

Según ha podido saber Libertad Digital, la defensa plantea que el escrito de acusación presentado en la causa es "ineficaz" y contiene "graves defectos insubsanables" que invalidarían el procedimiento de cara a un juicio oral. Según esta tesis, el escrito de acusación no estaría formulado en la sintonía que debe realizarse para un juicio oral sin jurado popular, ya que la Ley del Tribunal del Jurado establece que un escrito de acusación para un juicio con jurado popular debe exponer los hechos de forma aséptica, sin inducir al lector —que en este caso serían los integrantes del jurado— a tener una predisposición negativa contra el acusado.

En este sentido, la defensa considera que el escrito de acusación de la acusación popular unificada se encuentra "trufado" y, en lugar de relatar los hechos por los que se encuentra acusada la esposa del presidente del Gobierno, los narra de forma que "contamina" al futurible jurado popular. Estas interpretaciones se darían a la hora de hacer referencia a atestados policiales y declaraciones prestadas por los testigos durante el proceso de instrucción.

De hecho, el letrado defensor de Gómez ya esgrimió brevemente esta posible "contaminación" del futuro jurado en la comparecencia de este martes ante el juez Juan Carlos Peinado, quien apurará sus últimos días de vacaciones antes de su jubilación, prevista para el día 27 del presente mes. El magistrado pretende dictar por segunda vez la apertura de juicio oral antes de acceder a la jubilación. En esta segunda ocasión, la apertura se dictaría con el apoyo de la Audiencia Provincial, que avaló enviar a juicio a Gómez por la supuesta comisión de dos delitos.

Manos Limpias también arremete contra Hazte Oír

Curiosamente, esta posición es parcialmente compartida por una de las acusaciones populares, que ha presentado un escrito pidiendo desunificar la acusación popular y presentar un escrito de acusación propio. Desde la asociación creen que el escrito de acusación presentado podría no cumplir con los cánones de la Ley del Tribunal del Jurado, por lo que querían poder presentar su propio escrito. Su posición ha sido contraria a Hazte Oír durante todo el procedimiento porque desde el principio ha considerado que no había indicios de la comisión de ningún delito por parte de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez; al contrario de lo avalado por la Audiencia Provincial, que sí que apoya que vaya a juicio oral por su participación en la supuesta malversación del software de la Universidad Complutense de Madrid.