El exdirector de la GC niega las presiones a la UCO para que un informe del caso David Sánchez quedase en "nada"

El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha señalado ante el juez que investiga las cloacas del PSOE que no presionó a nadie en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ponerse de perfil en las investigaciones que afectaban al PSOE pero sí que ha reconocido que metió prisa a los agentes para analizar los correos del caso David Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, descartó en un primer momento imputar Marcos pero finalmente accedió a la petición del Partido Popular para que figurase como imputado en la causa por la que se investigan las presuntas cloacas del PSOE montadas para obstaculizar procesos judiciales que afectan al gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. El que fuera jefe de la UCO señaló que sufrió presiones por parte del Director Adjunto Operativo (DAO) de la mismo cuerpo, Manuel Llamas y del propio Marcos para "ponerse de perfil" en las investigaciones relativas al gobierno. Marcos aparece señalado en una reunión con altos cargos de la UCO en las que les había pedido darse prisa en acabar cuanto antes el trabajo relacionado con los correos de la Diputación de Badajoz analizados en el marco del Caso de David Sánchez y asi concluir que "no había nada".

Sobre la reunión a la que convocó a responsables de la UCO, el ex director de la Guardia Civil ha señalado que lo hizo para preguntarles por una posible filtración en el caso de Badajoz y que estos negaron haber sido ellos, según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital.

Sobre la petición de que el informe concluyera en nada, el ex director de la Guardia Civil ha matizado en sede judicial este asunto señalando que sí que les metió prisa. Sin embargo, Marcos ha negado haber pedido que en la conclusión acabase en nada porque un informe que termina así es como un papel en blanco.

Leonardo Marcos ha señalado que le parecía extraño que un delito de la Diputación de Badajoz lo estuviese llevando la Guardia Civil y no la Policía Nacional. De igual manera ha señalado que no tiene nada que reprochar a la UCO pero sí que les pide rigor a todas las unidades.

"Que no haya nada"

Uno de los altos cargos de la UCO, declarón que la unidad hizo una petición para poder analizar correos de la Diputación de Badajoz en el caso David Sánchez y que Marcos, en una reunión sobre el asunto, les dijo que esta solicitud era "totalmente prospectivo y malintencionado" y que la credibilidad de la UCO estaba por los suelos. De esta manera, Marcos pidió que a la semana siguiente el informe que tenía pendiente la Unidad "tiene que estar analizado y que no haya nada".

Otro de los testigos de la UCO interrogados por la Benemérita también señaló que en la reunión de ese mismo día Marcos se mostró enfadado por el informe confeccionado sobre David Sánchez y le reprochó que no se le hubiese informado del mismo antes de realizar la entrega. Sobre los correos, Marcos les metió prisa para terminar cuanto antes el informe con la conclusión de que "no había nada" y amenazó con dejar sin vacaciones a los miembros de la UCO para que se cumplieran sus plazos.

Por su parte, el DAO de la guardia Civil fue llamado a declarar el pasado 16 de julio y negó ante el juez haber ejercido algún tipo de presiones sobre trabajadores de la Unidad. El alto cargo de la Benemérita también fue preguntado por los expedientes que se abrieron contra algunos agentes pero se limitó a señalar que esto era una práctica habitual y que estaba comprendido dentro de la normalidad.