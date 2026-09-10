El general Dávila sobre el Gobierno y Ceuta: "Aquí no se piensa nada más que en el rédito electoral"

El periodista Carlos Cuesta y el general retirado Rafael Dávila han mantenido una conversación en el programa de La Noche de Cuesta en esRadio sobre la situación de la seguridad nacional española y la gestión del Gobierno central frente a la tensión fronteriza con Marruecos.

Durante la emisión, Cuesta trasladó la inquietud manifestada por mandos del Ejército y de la inteligencia tras la reciente desclasificación de información estratégica. Según el periodista, fuentes operativas le trasladaron un hondo malestar: "Hemos mostrado poco menos que nuestro manual de instrucciones de actuación de nuestros servicios de inteligencia", advirtió Cuesta, cuestionando "cómo queda la situación defensiva nuestra después de que Pedro Sánchez haya decidido airear por todas partes la forma de actuar".

El general Dávila coincidió plenamente con el diagnóstico y calificó lo sucedido de "una barbaridad de un calibre tremendo", recordando que en materia militar "todo se basa en algo fundamental, que es la información".

En referencia al despliegue técnico del país vecino en la zona limítrofe Carlos Cuesta comentaba que "es bastante delator que tuviera en ese momento, justo encima de la zona donde se estaba produciendo una invasión, tuviera dos satélites", a lo que el general añadió: "Tú ahora mismo pones en esto que está ahora de moda de inteligencia artificial y te lo dice perfectamente, te dice el nombre de los dos satélites, y están sentados en la vertical... esto es todo un caos de tal calibre que realmente es preocupante".

Desorden social e incitación al sabotaje en Ceuta

Otro de los bloques centrales de la entrevista abordó la cibercoordinación de ataques en la frontera. Cuesta alertó sobre el crecimiento de canales como Happy Castillejos, señalados por el CNI y el CIFAS como organizadores de entradas masivas: "En estos momentos este chat está mandando lo que tiene toda la pinta de que son órdenes, diciendo que hay que provocar en Ceuta una guerra civil, que hay que provocar ataques, sabotajes e incendios... ¿Esta es la nueva fase de Marrocos?". Dávila fue contundente en su respuesta: "Sí, no me cabe la menor duda. Hay algo de gravedad, de mucha gravedad".

El militar retirado enfatizó además que la respuesta normativa actual resulta insuficiente ante este tipo de agresiones híbridas: "Esto de aplicar la Ley de Extranjería a una cosa que es un absoluto ataque... tendremos que pensar en nuestra soberanía y hacer una ley que pueda de alguna manera hacer frente a este tipo de cosas".

Tensión en los estamentos militares

En el tramo final, Dávila señaló que existe un divorcio evidente entre el criterio operativo de los ejércitos y las prioridades de Moncloa: "En las Fuerzas Armadas tengo la impresión de que hay una verdadera preocupación y no una coordinación o identidad intelectual con lo que está haciendo el Gobierno [...] Aquí no se piensa nada más que en el rédito electoral".

Por su parte, Carlos Cuesta cerró la intervención recriminando la postura oficial de la presidencia frente a los avisos de la inteligencia y las unidades desplegadas: "El único que está diciendo que no hay una sensación de alerta es el presidente del Gobierno, que es el mayor mentiroso que tenemos detectado en décadas y décadas".