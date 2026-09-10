Felipe VI ya prepara su viaje a Ceuta después de la reunión con Robles para "estar informado" de la situación

El rey Felipe VI ya prepara su anunciado viaje a Ceuta para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma después de la invasión realizada desde suelo marroquí el pasado 30 de julio.

Mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre cuándo visitará Ceuta el monarca después de la entrada masiva de inmigrantes irregulares en la frontera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluso llegó a recriminar a Felipe VI que no hubiese visitado Ceuta durante todo su reinado; al tiempo que anunciaba que el monarca visitaría Ceuta cuando se diese el momento "adecuado". En estas mismas palabras, Sánchez dijo que el monarca lleva "20 años" reinando, cuando en realidad, accedió al trono en 2014.

Según han informado fuentes de la Casa Real a Libertad Digital, el monarca ya tiene sobre la mesa el viaje a Ceuta, aunque todavía no tiene fecha asignada, algo que debe consensuarse con el Gobierno de Pedro Sánchez. Este viaje lo hará acompañado de la Reina Letizia y, según han explicado las citadas fuentes, ya estaba pensado antes de que se produjera la crisis. De hecho, el viaje se estaba preparando antes de que se produjese la invasión, por lo que la organización del mismo es una asignatura ya cumplida para la Casa Real, que espera a tener una fecha delimitada para llevarlo a cabo.

En este marco, las mismas fuentes han destacado que su reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en plena polémica por la distancia entre las versiones de la ministra y del resto de sus compañeros en el Gobierno de Pedro Sánchez al respecto de los avisos emitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no se trata en ningún caso de una forma de tomar partido. Por el contrario, las citadas fuentes argumentan que el deber del monarca es "estar informado" y enmarcan esta reunión en las habituales que Felipe VI mantiene con la ministra de Defensa.

Felipe VI mantuvo el lunes un encuentro de trabajo de máxima relevancia en Zarzuela con la cúpula del Ministerio de Defensa para analizar de primera mano la situación estratégica y de seguridad en Ceuta. A la reunión, celebrada en las dependencias de palacio, asistieron la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y el comandante general de la plaza, Luis Fernández Herrero.