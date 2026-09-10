Interior cierra la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra poniendo a los guardias "entre la espada y la pared"

El Ministerio del Interior está dando los últimos pasos para sacar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Se trata de una concesión de carácter político fruto del acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu –los herederos del brazo político de ETA– en diciembre de 2022 y que se encuadra en el deseo del nacionalismo vasco de expulsar a las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.

El arreglo legal del traspaso de la competencia de Tráfico y la necesidad de dotar de muchos más agentes a la Policía Foral de Navarra para que pudiese asumir esta nueva competencia ha provocado que todavía no se ha producido el traspaso efectivo de todas las funciones. Se está todavía en una fase de transición gradual. Y quedaba pendiente saber también qué iba a pasar con los agentes de la Guardia Civil que estaban haciendo estas funciones.

En las últimas horas han llegado nuevas noticias sobre el futuro de estos agentes, que no han sentado nada bien en el seno del Instituto Armado, como demuestran los comunicados que han emitido en las últimas horas la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Justicia Civil (JUCIL), dos de las asociaciones profesionales con más representación en el Consejo de la Benemérita.

Los guardias destinados en Tráfico en Navarra deberán optar entre integrarse en la Policía Foral, perder la especialidad y continuar en la Guardia Civil o solicitar un destino fuera de Navarra. Interior ha dado a conocer las condiciones de la pasarela a las asociaciones profesionales y su primera reacción ha sido catalogarla como "una pasarela sin garantías y sin billete de vuelta".

AUGC ha considerado que estas condiciones confirman la desaparición de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra y han denunciado que los agentes quedan "entre la espada y la pared". La asociación ha sostenido que no se ha negociado previamente con las organizaciones representativas y ha reclamado paralizar el proceso, una garantía de retorno a los que pasen a la Policía Foral y vacantes con derecho preferente para los guardias que abandonen Navarra.

La asociación ha criticado el impacto económico de la pasarela. Según AUGC, el complemento compensatorio quedará absorbido por futuras subidas salariales, de modo que los agentes que perciban más que sus nuevos puestos podrían ver congelada esa ventaja retributiva. A ello suma la ausencia de compensación por vivienda, la obligación de volver al servicio activo para quienes estén en reserva y la incertidumbre sobre el coeficiente reductor de jubilación.

JUCIL ha coincidido en el rechazo y ha situado el problema en un plano más amplio. La asociación ha denunciado una "estrategia de disolución progresiva" de la Guardia Civil y sostiene que Navarra representa otro paso en la pérdida de competencias, unidades, destinos y presencia territorial. También cuestiona el régimen retributivo previsto, porque el complemento compensatorio sería absorbido por posteriores incrementos salariales.