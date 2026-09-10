Israel acusa a Sánchez de usar al país como "cortina de humo" por la invasión de Ceuta

La encargada de negocios de Israel en Madrid, Dana Erlich, ha rechazado este jueves que la estrecha relación de su país con Marruecos implique relegar a España como aliado. También ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar a Israel como una "cortina de humo" en plena crisis por la invasión marroquí a Ceuta.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Erlich ha mostrado su sorpresa por las acusaciones de Sánchez, al considerar que se realizaron sin presentar pruebas que acreditasen la supuesta implicación israelí en la difusión de bulos sobre Ceuta.

"Se está usando a Israel como una cortina de humo", ha denunciado la diplomática, que ha cuestionado que, mientras España atraviesa "una de las crisis más importantes de estos años", la atención se centre en Israel. En este sentido, ha desvinculado a su país de las acusaciones relacionadas con la situación en la ciudad autónoma.

"Israel no tiene ninguna duda de quién tiene el control en Ceuta", ha afirmado Erlich, que ha recordado además que la ciudad fue uno de los primeros lugares que visitó tras su llegada a España.

Sánchez volvió a mencionar a Israel en el Congreso

Las palabras de Erlich llegan después del enfrentamiento protagonizado este miércoles por Pedro Sánchez y el líder de Vox, Santiago Abascal, durante la sesión de control al Gobierno.

Abascal acusó al presidente de estar sometido a Marruecos y aseguró que "toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos". El líder de Vox llegó a afirmar que Sánchez estaría dispuesto a entregar "Ceuta y Melilla y las Islas Canarias" si fuera necesario.

Sánchez respondió acusando a Abascal de difundir "bulos y desinformación" y contrapuso sus posiciones sobre asuntos internacionales. En su intervención, mencionó expresamente a "Tel Aviv y Washington" y reprochó al dirigente de Vox que apoyara "los aranceles de unos y los genocidios de otros".

Señalamiento a Rusia e Israel

La referencia a Israel se enmarca en las acusaciones que el Ejecutivo ha realizado durante estos meses a raíz de la invasión de Ceuta. Desde el Gobierno se ha apuntado a Rusia e Israel como posibles responsables de operaciones de injerencia y campañas de desinformación relacionadas con la situación de la ciudad autónoma.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha evitado responsabilizar directamente a Marruecos de haber organizado la entrada masiva de inmigrantes.

Israel reivindica su relación con España

Erlich ha reconocido que Israel mantiene una relación estrecha con Marruecos. Ha explicado que existen vínculos históricos derivados, entre otras cuestiones, de la presencia de numerosos judíos de origen marroquí en Israel y ha situado los Acuerdos de Abraham de 2020 como un punto de refuerzo de esa relación.

Sin embargo, ha rechazado totalmente que esta alianza suponga relegar a España. "Ser aliado o tener esa conexión no significa que nos olvidamos de otros aliados", ha señalado la diplomática, que ha definido a España como un "aliado importante" tanto históricamente como de cara al futuro.

Ahora bien, la representante israelí ha admitido que las relaciones entre su país y el actual Gobierno español atraviesan un momento "crítico". Ha criticado las declaraciones, iniciativas y decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez y ha denunciado lo que considera un "enfoque contra Israel" más que una política exclusivamente orientada a apoyar a los palestinos.

Erlich también ha cuestionado que el reconocimiento de Palestina y otras medidas adoptadas por España hayan servido para mejorar la situación de palestinos, israelíes o de la región.

"No trabajar con Israel tiene un precio"

La diplomática israelí ha puesto además el foco en la cooperación en materia de seguridad. A su juicio, las decisiones adoptadas por el Gobierno español están dejando de lado oportunidades de colaboración con Israel y eso tiene consecuencias para los ciudadanos.

"Lamentablemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado decisiones en las que se pone de lado la seguridad de los españoles", ha afirmado, antes de incidir en que "no trabajar con Israel tiene un precio sobre los ciudadanos españoles".

Erlich ha condicionado una vuelta a la normalidad con el actual Gobierno a un "cambio de relato, de política, de declaraciones". La relación diplomática entre ambos países quedó especialmente deteriorada después de que Netanyahu retirara al embajador israelí en Madrid en 2024.

A pesar de las discrepancias, la encargada de negocios ha insistido en que la relación entre España e Israel continúa y que también existe margen para reforzar la cooperación económica. Según ha señalado, la crisis diplomática no se ha traducido en un descenso de los intercambios comerciales.

Erlich ha reivindicado además el papel que España podría desempeñar como "puente", poniendo como ejemplo los años de José María Aznar, presente este jueves en el desayuno informativo en el que ha intervenido la diplomática.