La juez María Tardón ha pedido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que le remita los documentos desclasificados por el gobierno sobre la situación en torno a la invasión que sufrió la ciudad de Ceuta el pasado mes de julio.

Esta petición se produce después de que el gobierno desclasificase una batería de documentos y comunicaciones que tuvieron lugar antes de los hechos. Ahí se incluía una conversación en la que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de una eventual invasión de la ciudad un día antes de que se produjese la entrada masiva y descontrolada de marroquíes, el 29 de julio

Según han confirmado fuentes del caso a Libertad Digital, la juez ha dictado una providencia en la que se constata que la magistrada quiere incorporar a la causa los informes y las comunicaciones que se produjeron en los días de la invasión.

María Tardón aceptó este lunes la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la invasión de Ceuta y apuntó a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como favorecedoras de este proceso.

"Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos", señalaba el auto al respecto.

En ese mismo auto la juez reconocía que "nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la 'integridad territorial de España". Además, al tratarse de asuntos delicados, la magistrada tomó la decisión de abrir una pieza separada secreta para llevar a cabo las diligencias "a las que se atribuya el carácter de confidencialidad".