La líder de los españoles en el exterior sale al rescate de Sánchez tras el varapalo del Supremo a la Ley de Nietos

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), liderado por Violeta Alonso, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, ha expresado su "profunda preocupación y firme rechazo" ante la suspensión cautelar del voto de los extranjeros descendientes de españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Nietos. En un comunicado, el CGCEE considera que la decisión afecta directamente a los extranjeros cuya nacionalidad española "ha sido reconocida conforme a la legislación vigente". En este sentido, muestra su especial preocupación porque ciudadanos españoles residentes en el extranjero puedan verse privados del ejercicio del sufragio, que califica de "derecho fundamental reconocido por la Constitución".

El organismo dependiente del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostiene, además, que no deberían establecerse diferencias en el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos españoles en función del procedimiento por el que hayan adquirido la nacionalidad española. "La nacionalidad española debe llevar aparejado el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico", reclama la CGCEE, que defiende así la igualdad de derechos políticos entre todos los españoles, con independencia de la vía utilizada para acceder a la nacionalidad.

El CGCEE se alinea de nuevo con los intereses del Gobierno y reclama que la situación se resuelva "con la máxima urgencia" y anuncia que trasladará su preocupación a las instituciones competentes. El objetivo, según señala, es garantizar la plena igualdad en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía española residente en el exterior. Con este comunicado, el órgano dependiente al Ejecutivo expresa su rechazo a esta medida cautelar y reclama una solución urgente que permita garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos españoles en el exterior.

Maniobras electorales

La líder de los españoles en el exterior lleva varios meses en el punto de mira por este asunto tan delicado en el que ha remado a favor de las maniobras electorales del Gobierno. De hecho, conviene recordar como este organismo cargó contra Vox por pedir suprimir el derecho al voto por correo desde el exterior después de destaparse que la mayoría de nacionalizados no eran por exilio. Algo, que hasta la misma Violeta Alonso reconoció meses después.

Y en paralelo, no hay que olvidar que Violeta Alonso maniobró para crear una circunscripción con 7 diputados tras la aprobación de la Ley de Nietos. Una reforma que sumada a las nacionalizaciones masivas podrían dar las elecciones a la izquierda y para colocar a Pedro Sánchez de nuevo en el Palacio de La Moncloa.