La Policía avisa de que Ceuta está "al borde del estallido social" ante el abandono de Sánchez

El portavoz de la Confederación Española de Policía, David Gutiérrez, ha denunciado que la gestión del Gobierno de Sánchez de las consecuencias de la invasión de Ceuta evidencia una "falta de voluntad política clara". También ha revelado que los agentes desplazados están alojados en un cuartel abandonado con colchones mugrientos y ha advertido de que la ciudad está "al borde del estallido social".

En La Noche de Cuesta, Gutiérrez ha desmentido los datos del ministro Marlaska sobre el despliegue policial. Menos de 400 agentes han sido enviados a Ceuta para hacer frente a miles de migrantes irregulares, y esos efectivos deben además cubrir turnos de mañana, tarde y noche. "El contingente operativo que hay en cada momento en la ciudad es muy bajo para afrontar cualquier situación", ha afirmado. Además, ha comentado que los delitos violentos han aumentado de forma objetiva: agresiones a policías, violaciones y robos con violencia.

Gutiérrez ha puesto un ejemplo concreto de la insuficiencia de medios: para tramitar los miles de expedientes de expulsión, el Ministerio solo ha proporcionado diez ordenadores. "No vamos a terminar nunca a este paso", ha señalado. El retraso en la tramitación responde a una decisión deliberada. "Ha habido una falta de voluntad política clara. Tenían la información para evitar lo que ha sucedido, tienen recursos para solucionar la crisis mejor de lo que lo están haciendo y no están realizando ninguna acción para evitar que vuelva a suceder", ha denunciado.

Un cuartel abandonado

El portavoz ha descrito las condiciones en las que están alojados los agentes desplazados. "Es la más absoluta inmundicia. Un cuartel abandonado con colchones amarillos y mugrientos. Los compañeros están comprando sus propias almohadas porque no pueden apoyar la cabeza sobre lo que les han dado", ha relatado. Asimismo, ha añadido que el Ministerio alega que las instalaciones no son suyas. "Tampoco es suyo el hotel al que viaja el ministro cuando va a Ceuta a hacerse una foto. Sin embargo, sí cuidan que el ministro duerma bien en un hotel de cinco estrellas", ha apuntado.

Gutiérrez ha sido prudente al valorar la coordinación de los episodios violentos, pero ha apuntado en una dirección clara. "Cuando 40 personas hacen una emboscada a compañeros de las Fuerzas Armadas, parece difícil que no haya una coordinación previa", ha señalado. Ha recordado que la sucesión noche tras noche de coches quemados y agresiones a policías, guardias civiles y militares "empieza a parecer difícil de atribuir únicamente a causas fortuitas".

Ha rechazado también el argumento del ministro Óscar Puente de que se tarda más de doce horas en enviar refuerzos en helicóptero. "Por supuesto que no. Se trasladan compañeros de un punto a otro de la península sin ningún problema en muy poco tiempo. Solo hay que ver cómo viajan los escoltas cuando acompañan a los ministros", ha concluido.