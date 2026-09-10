La situación "tercermundista" de los policías desplazados a Ceuta: colchones mugrientos, ventanas corroídas…

Almohadas con grandes manchas amarillentas, colchones mugrientos, ventanas corroídas que no cierran del todo bien, literas envejecidas que no se usaban desde hace años. Ésas son las condiciones en las que continúan buena parte de los agentes de la Policía Nacional que han sido desplazados en Ceuta tras el asalto masivo al perímetro fronterizo de la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado en las últimas horas que nada ha cambiado en el día a día de los agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y las Unidades de Intervención Policial (UIP) –los conocidos como antidisturbios– que llegaron desde fuera de la ciudad para ayudar en la crisis y que fueron alojados en áreas del desuso del cuartel Teniente Fuentes Pila, del Regimiento Mixto de Artillería 30 del Ejército de Tierra.

El sindicato ha apuntado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el responsable de que los agentes estén en esas condiciones "tercermundistas" y de salubridad deplorable, y no hayan sido realojados en un lugar con muchas mejores condiciones de salubridad una vez se ha superado la "urgencia inicial" a la que hubo que enfrentarse tras el asalto masivo a la ciudad autónoma.

El sindicato ha recordado que "han transcurrido seis semanas desde el asalto y más de tres desde que CEP denunció públicamente estas condiciones el 18 de agosto. Interior ha dispuesto de tiempo más que suficiente para sustituir el material deteriorado y encontrar alternativas. Si los policías siguen alojados así es porque quienes tienen que resolverlo han permitido que la situación se prolongue".

"Que a estas alturas siga pendiente algo tan elemental revela una negligencia vergonzosa y una absoluta falta de respeto hacia los funcionarios. Son estos compañeros los que han dejado sus casas y sus familias para reforzar un dispositivo extraordinario de seguridad. Cumplen servicios exigentes y necesitan recuperarse antes de volver a salir a la calle. Obligarles a soportar semejantes condiciones de descanso constituye un abuso miserable de su disponibilidad y de su profesionalidad", ha continuado el sindicato.

"La gravedad del abandono aumenta cuando se examinan los antecedentes. La propia Administración ha reconocido dos casos de sarna entre los funcionarios desplazados y ha comunicado actuaciones de limpieza y desinfección. Pese a ello, una de las respuestas remitidas a CEP tras nuestras denuncias considera que no procede una inspección preventiva de riesgos laborales", han proseguido desde el sindicato.

Por último, la CEP ha solicitado formalmente la dimisión inmediata de Marlaska por la "negligencia vergonzosa" demostrada en la gestión del contingente policial y han exigido al Ministerio que "asuma sus responsabilidades presupuestarias y reubique a los agentes en plazas hoteleras dignas para garantizar su correcto descanso durante la comisión de servicio".