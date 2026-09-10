El Supremo dice que la Ley de Nietos supone un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones

El Tribunal Supremo alerta de que el elevado número de altas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (conocido como CERA) puede suponer "un riesgo de alteración" en el censo electoral y justifica así las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa.

Este lunes se produjeron las dos vistas orales en el Tribunal Supremo para escuchar las peticiones realizadas en primer lugar por Iustitia Europa y después por Vox. Días más tarde se conocía la decisión del Alto Tribunal de estimar las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa de paralizar los efectos en el censo electoral de extranjeros de aquellos ciudadanos que hayan conseguido la nacionalidad basándose en la Ley de Nietos.

"Existe ese riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica", señala el auto del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Los datos aportados por Iustitia Europa, y que no han sido rechazados por la Junta Electoral Central (JEC) y la Abogacía del Estado, señalan que "a 1 de julio de 2026 una cifra total de inscritos en el CERA de 2.736.522 electores, frente a los 2.328.260 electores correspondientes a las elecciones generales de 2023. Esto es, por tanto, un total de 408.262 electores más, de los que circunscripciones electorales como Madrid, con 115.572 electores más o Barcelona, con 43.439 electores más, revelan un incremento excepcional de electores inscritos en el CERA, que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022 y de la Instrucción que interpreta la aplicación de la Disposición Adicional 8ª.1.Inciso primero de la misma".

De esta manera, el Supremo entiende que este incremento "extraordinario" de electores inscritos en el CERA, el hecho de que esté en "constante aumento" y que esté "unido a la incidencia que pueda tener en los censos de electores así conformados en las diferentes circunscripciones" es motivo suficiente para que la Sala lo valore "ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral".

Por todo ello el Supremo entiende que existe un riesgo de que este número siga aumentando y que con ello se genere "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral" y que cause un "daño irreversible a la rectitud y corrección".