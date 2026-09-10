Marruecos blinda Castillejos ante la amenaza de un nuevo asalto masivo a Ceuta en septiembre

Las autoridades marroquíes han reforzado la vigilancia en Fnideq (Castillejos) y sus alrededores ante la difusión en redes sociales de nuevos llamamientos para realizar entradas masivas hacia Ceuta durante este mes de septiembre. El dispositivo se concentra especialmente en las vías de acceso a la frontera, las playas y distintos puntos de la costa próximos a la ciudad autónoma.

La medida tiene carácter preventivo y busca impedir que las convocatorias que circulan por internet puedan traducirse en concentraciones numerosas junto al perímetro fronterizo. Según las informaciones difundidas desde el norte de Marruecos, las fuerzas de seguridad han incrementado los controles y las patrullas en las rutas que conducen hacia la frontera y en las zonas susceptibles de ser utilizadas para aproximarse a Ceuta.

El refuerzo llega después de los acontecimientos de finales de julio y en un momento en el que las autoridades marroquíes mantienen bajo vigilancia las convocatorias que circulan en redes sociales relacionadas con nuevos intentos de entrada irregular.

Vigilancia en carreteras, playas y accesos a la frontera

El dispositivo se extiende más allá del paso fronterizo. Las fuerzas de seguridad están prestando especial atención a las carreteras y caminos que conducen a Fnideq, así como a las playas y los accesos costeros desde los que se puede intentar alcanzar Ceuta.

El objetivo es detectar posibles concentraciones antes de que lleguen al perímetro fronterizo y evitar que los grupos puedan organizarse en las inmediaciones de la ciudad. La vigilancia está prevista durante los próximos días y podría prolongarse a lo largo de septiembre mientras continúen circulando este tipo de convocatorias.

Marruecos ya había adoptado medidas similares el pasado mes de agosto ante otros llamamientos difundidos en redes. Entonces, EFE constató un incremento de la presencia policial y de la Gendarmería en las carreteras y vías de acceso a Fnideq, mientras que las autoridades reforzaron también la vigilancia de la frontera.

A mediados de agosto, además, las fuerzas públicas marroquíes intervinieron en Fnideq y sus alrededores para impedir un intento de entrada colectiva. Según informó entonces el medio marroquí Hespress citando a una fuente de seguridad, fueron interceptados 111 candidatos a la inmigración irregular y el despliegue permitió impedir un intento de infiltración colectiva en los alrededores de Ceuta y Melilla.

Las redes sociales vuelven a activar las alarmas

El origen del nuevo dispositivo se encuentra en diferentes publicaciones y llamamientos difundidos a través de redes sociales. Las autoridades marroquíes vigilan especialmente aquellas cuentas que promueven desplazamientos hacia Fnideq con el objetivo de alcanzar posteriormente Ceuta.

Parte de estos mensajes se dirige a jóvenes y menores y difunde informaciones sobre supuestas facilidades para atravesar la frontera. Las autoridades tratan de determinar ahora quién se encuentra detrás de las cuentas y páginas que están difundiendo estas convocatorias y si existe algún tipo de organización detrás de ellas.

Las investigaciones incluyen el seguimiento de la actividad digital y la identificación de los responsables de determinadas cuentas. Según las informaciones publicadas en medios del norte de Marruecos, se han abierto diligencias bajo supervisión de la Fiscalía y se han producido detenciones relacionadas con la difusión de llamamientos a la inmigración irregular.

Por el momento, no existe confirmación de que una nueva entrada masiva de las dimensiones de la registrada en julio esté en marcha ni de que vaya a producirse necesariamente en una fecha concreta. Lo que sí ha provocado las convocatorias es un aumento de las medidas preventivas en el lado marroquí de la frontera.

La invasión de julio

El refuerzo de la vigilancia se produce además un día después de que el Gobierno español desclasificara documentación sobre la crisis migratoria de finales de julio.

Los documentos publicados ayer muestran que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comunicó el 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes que había detectado varias convocatorias en redes sociales para entrar en Ceuta tanto a nado como a través de la valla. El aviso hacía referencia a grupos de WhatsApp y Facebook y señalaba que dos de ellos reunían conjuntamente alrededor de 180.000 seguidores.

En concreto, la nota del CNI remitida a las autoridades marroquíes advertía de la planificación de varios intentos de entrada coincidiendo con la Fiesta del Trono, que se celebraba el 30 de julio. Entre los grupos identificados figuraban páginas denominadas 'Ceuta Fnideq' y 'Hraga Ceuta', además de un grupo de WhatsApp llamado 'Asalto a la valla de Ceuta'.

Al día siguiente se produjo la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El CNI calificó posteriormente lo sucedido como el mayor fenómeno de desplazamiento masivo de inmigrantes registrado en la ciudad autónoma.

La documentación conocida ahora también ha puesto el foco en la actuación de las autoridades marroquíes. Reuters recoge que los informes españoles describieron una escasa actuación preventiva de las fuerzas marroquíes durante aquella crisis, mientras que el CNI había trasladado previamente a sus homólogos marroquíes información sobre las convocatorias que circulaban en internet.