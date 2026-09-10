Nueva madrugada de tensión en Ceuta: varios coches arden en la explanada de un colegio en El Príncipe

Varios vehículos han quedado calcinados durante la madrugada de este jueves en la explanada situada junto al CEIP Reina Sofía, en la barriada ceutí de El Príncipe. El incendio se suma a los distintos episodios de vandalismo registrados en la ciudad durante los últimos días.

Según informa El Faro de Ceuta, las llamas provocaron una gran alarma entre los vecinos de la zona, algunos de los cuales salieron de sus viviendas al percatarse de lo que estaba ocurriendo y grabaron con sus teléfonos móviles el incendio.

🚩 Bomberos ha sofocado las llamas en varios vehículos frente al colegio Reina Sofía la madrugada de este jueves#Ceuta #Incendios pic.twitter.com/ywOMNXO2Lc — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 10, 2026

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que trabajaron para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos o instalaciones próximas.

La quema de vehículos no es un episodio nuevo en esta zona. La explanada situada junto al colegio Reina Sofía ya ha sido escenario de incendios de coches en otras ocasiones.

Además de los vehículos, durante la misma madrugada también se ha registrado la quema de contenedores en otros puntos de la ciudad, según el medio ceutí.

Una semana marcada por los incendios

Este nuevo episodio llega apenas unos días después de la noche del domingo al lunes, cuando Ceuta registró varios incendios y altercados en distintos puntos de la ciudad.

En aquella madrugada fueron incendiados tres vehículos y varios contenedores, además de producirse fuegos en restos y enseres acumulados en asentamientos situados en zonas de monte. Los incidentes se localizaron, entre otros puntos, en el Polígono, las inmediaciones del edificio del Imserso y Benítez.

A los incendios se sumaron también varias peleas, entre ellas algunas protagonizadas por inmigrantes, en distintos puntos de la ciudad.

La sucesión de incidentes se produce además después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitara Ceuta y se refiriera al sentimiento de inseguridad de los ceutíes como una "sensación de inseguridad subjetiva".

En este contexto, los nuevos incendios vuelven a poner el foco sobre la situación de seguridad en la ciudad autónoma y sobre la carga de trabajo que están afrontando los servicios de emergencia durante estos días.