Peramato apoya a Bolaños y reclama en presencia del Rey que la instrucción pase a manos de los fiscales

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reclamado "más autonomía" jerárquica y presupuestaria frente al Gobierno y ha apoyado la medida propuesta por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, que intenta que la instrucción de los casos pase a manos de los fiscales en lugar de ser liderada por los jueces de instrucción.

La fiscal general ha pronunciado su discurso durante la Apertura del Año Judicial, que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo durante la mañana de este jueves. Al acto han acudido importantes personalidades de la justicia española como el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón; la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; y personalidades como el rey Felipe VI, el ministro de Justicia, Félix Bolaños o el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Peramato ha destacado que España se encuentra "en un momento particularmente relevante para el futuro de nuestro sistema de justicia penal", ya que ve la situación actual como una "oportunidad histórica" para renovar el sistema procesal español. "Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales", ha explicado apoyando la reforma defendida por el ministro socialista. Así, ha pedido más recursos y autonomía para el Ministerio Público, además de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

"La experiencia comparada demuestra que los sistemas más avanzados de nuestro entorno jurídico atribuyen al Ministerio Público un papel protagonista en la investigación de los delitos, bajo el control y garantía de un juez imparcial encargado de velar por los derechos fundamentales", ha aseverado la sucesora de Álvaro García Ortiz.

En este marco, ha pedido que se rebajen las críticas a los fiscales y que estas no caigan en "descalificaciones sistemáticas ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde a la realidad". "En ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en los que intervenimos; se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender a los fundamentos legales que las sustentan; se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley".

La lucha contra la corrupción

Peramato también ha hecho referencia al marco judicial en el que se encuentra el país asegurando la relevancia del Ministerio Fiscal en la lucha contra la corrupción, sobre la que ha dicho que "erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública". "La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo", ha ahondado.

Por ello, ha situado esta temática como "una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española", ya que esta labor "resulta esencial para garantizar una persecución eficaz de estas conductas y para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en el sistema de Justicia".

Su apoyo a Ceuta

La fiscal también ha tenido palabras de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta a causa de la invasión que sufrió el pasado 30 de julio y ha anunciado que el Ministerio Fiscal trasladará en los próximos días tres fiscales de la Península a la ciudad autónoma para apoyar al colapso judicial que ha provocado la entrada masiva de inmigrantes.