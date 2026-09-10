Perelló reprende al Gobierno ante el Rey por sus críticas a los jueces: "Es una imputación de extrema gravedad"

La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha defendido la actuación de los jueces durante su discurso en la Apertura del Año Judicial. Perelló a reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez sus constantes críticas a los jueces que investigan la supuesta corrupción del entorno del líder socialista: "Es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva".

En el mismo acto ha tomado la palabra la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que ha apoyado que la instrucción de los casos pase a manos del Ministerio Público, como pretende el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El evento ha tenido lugar en el Tribunal Supremo durante la mañana de este jueves. Al acto han acudido importantes personalidades de la justicia española como el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón; la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; y personalidades como el rey Felipe VI, el ministro de Justicia, Félix Bolaños o el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En su discurso, la presidenta del Supremo ha defendido que las críticas a los jueces sobre la profundidad de sus argumentos o sobre sus resoluciones judiciales son legítimas; pero ha diferenciado este tipo de críticas de las que acusan directamente a los magistrados de realizar investigaciones prospectivas. "La discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos", ha aseverado acerca de las acusaciones de lawfare que en numerosas ocasiones se han vertido desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva", ha argumentado la presidenta del Alto Tribunal.

En el mismo sentido, ha apuntado a que "cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio". Por ello, estas imputaciones son de mayor gravedad, a su juicio, cuando "las descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales". "La lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado Constitucional", ha recordado ante el ministro de Justicia, presente en la sala del Tribunal Supremo.

La presidenta del CGPJ también ha destacado su papel de imparcialidad, recalcando su compromiso de "trabajar para conseguir los más amplios consensos": "Defender la justicia lejos de corporativismo es defender los derechos de los ciudadanos porque nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencia, presiones ni injerencias de ningún tipo.

Además, Perelló ha tenido palabras de recuerdo para "las personas que han fallecido en la grave crisis en la que está sumida Ceuta" y ha recordado a los ceutíes que los jueces y magistrados seguirán trabajando para velar por los derechos de los afectados por la invasión y por el cumplimiento de la ley.