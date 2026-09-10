Protección de Datos investiga la lista de Interior que etiqueta a periodistas por su ideología

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación de oficio sobre el listado creado por el Ministerio del Interior con nombres de periodistas acompañados de notas sobre su supuesta ideología y sus posiciones políticas. El objetivo es determinar cómo se han tratado esos datos, para qué se han utilizado y cuál es la base jurídica que lo sustenta.

La actuación de la Agencia no supone, por ahora, que haya concluido que se ha cometido una infracción. La propia AEPD ha puntualizado que el inicio de las actuaciones se produce "sin que el inicio de estas actuaciones prejuzgue la existencia de una infracción".

La investigación pone el foco precisamente en un aspecto especialmente delicado: algunos de los datos recogidos hacen referencia a ideología u opiniones políticas, consideradas categorías especiales de datos personales. En estos casos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece requisitos adicionales para que su tratamiento pueda ser legítimo.

La AEPD analizará si el tratamiento cumple con los principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, entre ellos el de limitación de la finalidad, y si existe una base de licitud conforme al artículo 6. Además, cuando se trata de información sobre ideología u opiniones políticas, recuerda que debe existir "una causa que levante la prohibición general de su tratamiento establecida en el artículo 9.1 del RGPD".

Fue el pasado martes cuando El Confidencial publicó que el equipo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había elaborado este dosier. Sin embargo, el ministro ha venido desde entonces defendiendo que no tenía constancia del documento, que no tiene "ninguna finalidad espuria".

También aseguró Marlaska que su ministerio no establece diferencias "ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento". Este miércoles, afirmó que se trata de un "documento de trabajo".