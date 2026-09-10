Rebelión en TVE: el Consejo de Informativos convoca concentraciones por "injerencias" tras la entrevista a Pedro Sánchez

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE ha convocado una serie de movilizaciones en los centros de trabajo para este viernes. El motivo de estas protestas es denunciar públicamente la externalización de los servicios informativos y, muy especialmente, una "injerencia directa por parte de la Dirección" en los contenidos emitidos en la primera edición del Telediario.

El detonante de este nuevo conflicto interno tuvo lugar el pasado miércoles. Según ha revelado el propio órgano de representación de los periodistas, los responsables de los servicios informativos maniobraron para impedir la emisión de una noticia prevista en la escaleta del informativo de las 15:00 horas. Dicha información estaba estrechamente vinculada a la entrevista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había concedido horas antes en el espacio matinal Mañaneros 360.

Ante este episodio de censura, el Consejo de Informativos ha reaccionado con firmeza y ha instado a toda la plantilla a concentrarse durante cinco minutos a las puertas de las distintas sedes de la corporación. Además, han promovido una huelga de firmas, pidiendo a los redactores que retiren su nombre de las piezas audiovisuales como señal de repulsa. Estas acciones buscan evidenciar no solo el rechazo a la injerencia editorial, sino también la alarmante falta de recursos, la carencia de personal y los constantes problemas operativos en todas las áreas de la redacción.

Tras estallar el escándalo, la Dirección de Informativos mantuvo un encuentro con los representantes de los trabajadores. En esta cita, los altos cargos trasladaron su postura oficial e intentaron aplacar los ánimos pidiendo disculpas "por las formas" en las que se produjo el altercado del miércoles, aunque este gesto no ha sido suficiente para frenar la indignación de los profesionales.

Según el comunicado difundido por los representantes de los periodistas, el directivo José Pablo López ha expresado su voluntad de diálogo para buscar soluciones de cara a próximas reuniones. Sin embargo, el escepticismo impera en la redacción de la cadena pública, que lleva meses sumida en una profunda crisis institucional y de credibilidad debido a las repetidas maniobras políticas para tratar de controlar sus contenidos. El escrito concluye con un mensaje claro dirigido a los empleados de la casa: "Seguiremos informando. Mañana protesta y no firmes tu trabajo".