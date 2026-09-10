"Sus rilas": el significado del escueto mensaje con el que la Delegación del Gobierno en Ceuta respondió al CNI

"Sus rilas". Son las dos palabras con las que la Delegación del Gobierno en Ceuta contestó al CNI después de recibir la alerta sobre un posible asalto masivo de inmigrantes a la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

La conversación se produce el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de inmigrantes que se registra en Ceuta los días 30 y 31. En los documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno de Pedro Sánchez, se puede ver que el CNI contacta a las 13:52 horas con el Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta para trasladarle información que considera relevante: en redes sociales circula un llamamiento para intentar entrar en España "por valla y mar" al día siguiente, a las 20:00 horas.

El aviso no se queda ahí. El servicio de inteligencia explica que hay dos grupos diferentes que suman 180.000 seguidores. "Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", señala el CNI. También advierte de que el momento elegido coincide con la Fiesta del Trono en Marruecos y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "estarán liados".

La respuesta de la Delegación, según la documentación desclasificada por el Gobierno, es tan breve como desconcertante: "Sus rilas". Una expresión que no es una fórmula muy habitual y cuyo significado no resulta muy evidente para quien la escucha hoy.

Detrás de "sus rilas" hay una expresión coloquial utilizada hace muchos años y poco extendida en la actualidad. Su origen está relacionado con el verbo rilarse, que aunque según la RAE significa "temblar" o "tiritar", también puede utilizarse para referirse a alguien que se acobarda o da marcha atrás ante una situación complicada.

Sin embargo, el sentido de la expresión en este contexto apunta a otra cosa: una reacción de sorpresa o rechazo. Es decir, algo que hoy podría aproximarse a expresiones coloquiales como "la madre que me parió" o "la madre que los parió".

Pasadas las 21:30 horas de ese mismo día, la Delegación del Gobierno y el CNI mantienen una llamada telefónica que dura once minutos.