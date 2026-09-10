Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país:

El País pide más pruebas

Pedro Sánchez y sus ministros llevan un mes y medio mintiendo. Los documentos desclasificados —informes del CNI, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— echan por tierra el relato que sostienen desde el principio según el cual no habían sido alertados por ningún servicio de inteligencia del peligro de invasión. Lo admiten todos los periódicos menos El País, que dice que si el objetivo era "dirimir si el Gobierno había recibido, sí o no, el aviso sobre la crisis inminente, los documentos no aportan una respuesta tajante y definitiva". El resto de periódicos lo ve diferente. "El Gobierno recibió 18 avisos antes del asalto masivo en Ceuta", titula La Razón. Las alertas apuntaban que el día crítico era el 30 de julio, que los invasores cruzarían a nado e incluso señalan el peligro de llegada de un número mayor de ilegales de los que finalmente alcanzaron Ceuta: más de 180.000. También Marruecos fue informado.

Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, admitió desde el principio que sí habían recibido alertas y llegó a responsabilizar, veladamente, a Rabat. Fuentes del Gobierno trasladan a El Confidencial que "lo que quiere es que Sánchez la eche para construir su relato, pero eso no va a pasar: que se vaya ella", sentencian. La animan a dimitir y a conceder "una entrevista contando que ella en realidad es de derechas". Nadie comprende en la prensa por qué Sánchez ha desclasificado unos documentos que le perjudican. Para el editorialista de El Mundo, la única explicación es que sea "una voladura controlada" y fuentes del PSOE reconocen al mismo diario que se han pegado "un tiro en el pie".

¿Tiro en el pie o voladura controlada? ¿Por qué Sánchez desclasifica documentos que le perjudican? 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/EzzFpwNKbw — esRadio (@esRadio) September 10, 2026

Deben rodar cabezas

El editorialista de LD exige la dimisión del presidente del Gobierno. Esto, sin embargo, no ocurrirá. Ayer mismo dijo que la alternancia en el poder es peligrosa en este momento, que será candidato otra vez y que llevará a ZP a la campaña. Luis Ventoso en El Debate se pregunta si el presidente montaría una dictadura si sigue cuatro años más: "Sin duda", concluye. LD exige además la dimisión o destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tampoco hay esperanzas de que esto suceda: "Sánchez bien es capaz de echar a Robles por decir la verdad antes que a Marlaska por unas mentiras que el propio Sánchez ha hecho suyas. Así las cosas, lo más probable es que no cese ni dimita nadie".

El PSOE saca de la cárcel al etarra Parot

El terrorista Henri Parot está condenado a más de 4.800 años de los que, hasta ahora, solo ha cumplido una parte. El etarra es uno de los más sanguinarios, con un papel relevante en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niñas. La concesión del tercer grado, que implica que Parot solo acuda a prisión a dormir y disfrute de los fines de semana en libertad, es responsabilidad de la consejera vasca de Justicia, la socialista María Jesús San José. Además, se prevé que pronto se le permita cumplir los cuatro años que le quedan, hasta llegar al máximo que permite la ley, en su casa con una pulsera telemática. Las asociaciones de víctimas denuncian en El Mundo "la amnistía encubierta" y relacionan estos beneficios penitenciarios con el apoyo de Bildu, el partido que hace un tiempo relacionó su apoyo a Sánchez con la excarcelación de 200 terroristas. Y hay ahora mismo una treintena de etarras esperando ya el tercer grado, como Parot.

Las víctimas del 11-S se rebelan contra el alcalde de Nueva York

Mañana se cumplen 25 años del 11-S y una parte de los supervivientes y de familiares de las víctimas han pedido a Zohran Mamdani, primer regidor musulmán de la ciudad de Nueva York, que no asista al homenaje. Javier Ansorena explica en ABC que el alcalde apoyó a Aber Kawas, que describió el 11-S como un ataque que "un par de personas hicieron en el contexto del capitalismo, el racismo, el supremacismo blanco y la islamofobia de EE. UU.".

Es además muy cercano a Hasan Piker que, aunque después rectificó, afirmó en su día que "EE. UU. merecía el 11-S". El País publica una crónica interesante sobre la generación de estadounidenses que nacieron después de los atentados. El nivel de desconocimiento de los hechos recuerda a lo que sucede en España con el 11-M: hay chavales que piensan que los aviones secuestrados se estrellaron contra el Empire State y no contra las Torres Gemelas.

Madrid, calienta motores

La capital se prepara para el GP de este fin de semana. Dicen los organizadores que va a ser como "unos mini Juegos Olímpicos". Y pilotos y aficionados esperan con ansia ver pasar a los monoplazas por La Monumental, la curva inclinada más larga del Mundial. Según El Mundo, su pendiente, del 24%, es más dura que el Angliru. Un desafío técnico que se recorre en seis segundos.